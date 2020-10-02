Galatasaray istedi, Instagram'da takip etti

HÜCUMDA HER YERDE OYNUYOR

BONSERVİS BEDELİ NE KADAR?

STANISLAV IVANOV KİMDİR?

Rangers'a elenerek Avrupa'ya veda edenda, transferin son günlerine girilirken bir hamle daha bekleniyor.Jimmy Durmaz'ı Karagümrük'e göndermek için anlaşmaya varan sarı-kırmızılıların, gündeminde olan genç kanat oyuncusuiçin yeniden girişimler yaptığı kaydedildi.Bulgar basınında yer alan haberlere göre Galatasaray, 21 yaşındaki futbolcunun kulübüile anlaştı.Genç oyuncu da Instagram hesabından Galatasaray'ı takip ederek transferin sinyalini verdi.21 yaşındaki futbolcunun hücumda farklı mevkilerde de forma giymesi Galatasaray'ı en çok cezbeden durum. Ivanov, hem kanatta hem de ileri uçta oynayabiliyor. Ayrıca fırsat verilirse forvet arkasında da süre alıyor.Levski Sofya'nın genç yıldızı için Galatasaray'dan 700 bin euro alacağı kaydediliyor.16 Nisan 1999 tarihinde Bulgaristan'ın Gabrovo şehrinde dünyaya gelen Stanislav Ivanov, kanat forvet olarak görev alıyor.Çift ayaklı olması nedeniyle her iki kanatta da görev alabilen Ivanov, şimdiye dek 73 müsabakada rol aldı ve 12 gol 13 asistle oynadı.