Galatasaray'ın yüzde 50'si İcardi ve Mertens!

Galatasaray, emin adımlarla şampiyonluk yürüyüşüne devam ediyor.



Aslan'ın yakaladığı müthiş grafik alkış alırken, özellikle hücumda iki ismin katkısı ön plana çıkıyor… Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'un "Bizim için en doğru ikili" dediği dünya yıldızları Dries Mertens ve Mauro İcardi, sergiledikleri performansla hocalarını haklı çıkarıyor.



18 HAFTADA 16 GALİBİYET BU İKİLİYLE GELDİ



Ligin ilk yarısında oynanan Alanyaspor maçında 4-2-3-1 düzeninde ileri uçta İcardi ve 10 numara pozisyonunda Mertens'i ilk kez birlikte deneyen Okan Buruk, 18 hafta boyunca bu oyun şablonundan vazgeçmedi.



Bu periyoda 16 galibiyet-1 beraberlik sığdıran sarı-kırmızılı takım, şampiyonluğun 1 numaralı favorisi konumuna geldi.



KEREM VE RASHICA'YI DA YUKARI ÇEKTİLER



Süper Lig karnesinde İcardi'nin 13 gol-7 asist, Mertens'in 6 gol-3 asist yazıyor. Son Alanya deplasmanında maçı koparan golleri İcardi ve Mertens attı.



Galatasaray'ın ligde bulduğu son 51 golün 25'inde ise İcardi ya da Mertens imzası bulunuyor. Aslan'ın skor yükünün yüzde 50'sini çeken Mertens-İcardi ikilisi, kenar oyuncuları Kerem ve Rashica'nın performansını da yukarı çekti.



