Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray, deplasmanda Kayserispor ile karşı karşıya geldi. Kadir Has Şehir Stadı'nda oynanan mücadeleyi Kayserispor 2-1 kazandı.



Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 22. dakikada Mario Gavranovic ve 34. dakikada Onur Bulut kaydetti. Galatasaray'ın tek golü 86. dakikada Barış Alper Yılmaz'dan geldi.



Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray, Lucas Toreira, Dries Mertens, Juan Mata ve Mauro Icardi gibi yıldızlarıyla başladı. Ancak yıldızlarından istediği verimi alamayan Galatasaray puan alamadı.



Alınan bu sonucun ardından Kayserispor puanını 16'ya yükseltti. Galatasaray ise 17 puanda kaldı.



Ligin bir sonraki haftasında Galatasaray, Alanyaspor'u konuk edecek. Kayserispor ise Kasımpaşa deplasmanına gidecek.



OKAN BURUK'TAN DEĞİŞİKLİK



Teknik direktör Okan Buruk, ligin 8. haftasında deplasmanda Adana Demirspor ile 0-0 berabere kaldıkları maçta ilk 11'de oynattığı Dubois, Kerem Aktürkoğlu, Gomis'i Kayserispor karşısında yedek soyundurdu. Buruk, bu oyuncuların yerine ilk 11'de Kazımcan Karataş, Mata ve Icardi'ye şans verdi.



KAYSERİ'DE DEĞİŞİKLİK YOK



Kayserispor teknik heyeti ise Galatasaray karşısına, deplasmanda 2-2 berabere kaldığı HangiKredi Ümraniyespor maçının 11'ini sahaya sürdü. İki takım sahaya birlikte, "Milletimizin Başı Sağolsun" yazılı pankart ile çıktı. Karşılaşma öncesinde Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında yaşanan patlamada hayatını kaybeden vatandaşlar için bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.



GAVRANOVİC İLE KAYSERİ ÖNE GEÇTİ



Kayserispor'da Kemen, ceza sahası içinde kafayla topu arka direğe indirdi. O bölgede bulunan Mario Gavranovic gelişine iyi vurdu ve takımını 1-0 öne geçirdi.



GALATASARAY GOL ÖNCESİ FAUL BEKLEDİ!



Karşılaşmada Kayserispor 22. dakikada Gavranovic'in golüyle 1-0 öne geçti. Sarı kırmızılı oyuncular gol öncesi Gavranovic'in Sacha Boey'e faul yaptığı itirazında bulundu. Ancak hakem arda kardeşler golü geçerli saydı.



KAYSERİ'DE FARK İKİYE ÇIKTI



İlk yarıda etkisiz bir görüntü çizen Galatasaray, kalesinde ikinci golü buldu. Kayserispor'da Onur Bulut, ceza sahası dışından sol ayağıyla iyi vurdu ve topu sol üst köşeden ağlarla buluşturdu.



OKAN BURUK'TAN OYUNCULARINA TEPKİ



Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Kayserispor'un ikinci golünden sonra oyuncularının yaptığı savunma hatalarına ciddi tepki gösterdi.



DEĞİŞİKLİKLER OYUNU DEĞİŞTİRMEDİ



Kayserispor'un ilk yarıyı 2-0 önde kapatmasının ardından Okan Buruk, ijkinci yarıya değişikliklerle başladı. Deries Mertens, Fredrik Midtsjö ve Yunus Akgün'ü çıkaran Okan Buruk, Milot Rasciha, Barış Alper Yılmaz ve Sergio Olivierayı sahaya sürdü. Ancak Galatasaray, Kayserispor deplasmanında ikinci yarıda da çok fazla istediği işleri yapmadı.



GALATASARAY'IN GOLÜ VAR'A TAKILDI



Sarı kırmızılı takım 2-0 gerideyken rakip yarı alanda baskısını artırdı ve farkı 1'e indiren golü buldu. Ancak 55. dakikada gelen gol sonrası VAR devreye girdi ve hakem Arda Kardeşler Barış Alper Yılmaz'ın topa elle müdahalede bulunduğunu belirtti. Ardından pozisyonu izlemeden golü geçersiz saydı.



GALATASARAY FARKI 1'E İNDİRDİ AMA...



Son bölümde Galatasaray baskısını artırdı. Sarı kırmızılılar, 86. dakikada Barış Alper Yılmaz ile farkı 1'e indiren golü buldu. Sarı-kırmızılılar, kalan bölümde tüm hatlarıyla Kayserispor kalesine gitti. 90+3. dakikada Abdülkerim Bardakçı bomboş durumda kafa vuruşunda topu yandan dışarı gönderdi. Maçta başka gol olmayınca, Kayserispor 3 puana ualştı.



BU SEZON DEPLASMANDA İLK KEZ YENİLDİ



Galatasaray Kayserispor mağlubiyetiyle birlikte Süper Lig'de bu sezon ilk kez kaybetti ve lige ikinci mağlubiyetini aldı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)



1. dakikada gelişen Galatasaray atağında Mata'nın pası ile ceza sahasında topla buluşan Icardi'nin sert şutunda, kaleci Bilal Bayazıt topu kornere çeldi.



6. dakikada Mensah'ın sol kanattan kullandığı korner atışında, ceza alanında Carole'un kafa vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.



18. dakikada gelişen Yukatel Kayserispor atağında, sağ kanatta topla buluşan Ramazan Civelek'in pasına Onur Bulut'un ceza sahası dışından sert şutunda, kaleci Muslera meşin yuvarlağı kornere çeldi.



22. dakikada Kayseri ekibi öne geçti. Ceza sahasında Mensah'ın kafa pası ile topu önünde bulunan Gavranovic'in sert şutunda, top ağlara gitti: 1-0.



27. dakikada Cardoso'nun uzak mesafeden sert şutunda, kaleci Muslera topu kornere gönderdi.



34. dakikada ev sahibi ekip 2-0 öne geçti. Ramazan Civelek'in pası ile ceza sahasının hemen önünde topla buluşan Onur Bulut'un sert şutunda, top ağlara gitti: 2-0.



Karşılaşmanın ilk yarısı Yukatel Kayserispor'un 2-0 üstünlüğü ile tamamlandı.



MAÇTAN DAKİKALAR (İKİNCİ YARI)



50. dakikada Onur Bulut'un pası ile ceza sahası sol çaprazında topla buluşan Gavranovic'in vuruşunda, meşin yuvarlak yandan auta çıktı.



54. dakikada Gavranovic'in pasına Mensah'ın ceza sahası dışında sert şutunda, meşin yuvarlak savunmaya çarparak kornere gitti.



55. dakikada Galatasaray'ın kornerden gelen topa Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşu ile bulduğu gol, topun Barış Alper Yılmaz'ın eline çarpması nedeniyle VAR tarafından iptal edildi.



70. dakikada Oliveira'nın sol kanattan kullandığı korner atışında, ceza sahasında Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.



86. dakikada Galatasaray farkı 1'e indirdi. Sağ kanattan Rashica'nın ceza sahasına ortasında toplu buluşan Barış Alper Yılmaz'ın şutunu Ali Karimi uzaklaştırmak istedi. Bu oyucunun vuruşunda, meşin yuvarlak Barış Alper Yılmaz'a çarparak ağlara gitti: 2-1.



90+3'üncü dakikada sol kanattan Kazımcan Karataş'ın ceza sahasına ortasına Abdülkerim Bardakcı'nın kafa vuruşunda top az farkla yandan auta çıktı.



Müsabaka Yukatel Kayserispor'un 2-1 üstünlüğü ile sona erdi.



Stat: RHG Enertürk Enerji



Hakemler: Arda Kardeşler, Aleks Taşcıoğlu, Bahtiyar Birinci



Yukatel Kayserispor: Bilal Bayazıt, Onur Bulut, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Campanharo, Ramazan Civelek (Dk. 83 Emrah Başsan), Mensah (Dk. 83 Bertolacci), Kemen (Dk. 67 Ali Karimi), Cardoso (Dk. 76 Thiam), Gavranovic (Dk. 82 Mustafa Pektemek)



Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Torreira (Dk. 87 Kerem Aktürkoğlu), Midtsjö (Dk. 46 Rashica), Yunus Akgün (Dk. 46 Oliveira), Mertens (Dk. 46 Barış Alper Yılmaz), Mata (Dk. 75 Gomis), Icardi



Goller: Dk. 22 Gavranovic, Dk. 34 Onur Bulut (Yukatel Kayserispor), Dk. 86 Barış Alper Yılmaz (Galatasaray)



Sarı kartlar: Dk. 29 Boey (Galatasaray), Dk. 38 Kemen, Dk. 66 Cardoso (Yukatel Kayserispor)





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