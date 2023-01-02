Galatasaray'ın yeni yıl sürprizi: Angel Di Maria

Mauro Icardi, Dries Mertens, Lucas Torreira ve Sergio Oliveira hamleleriyle 2022'nin en çok konuşulan transferlerine imza atan Galatasaray, 2023'te de kaldığı yerden devam etmekte kararlı...



Yeni yıla lider giren Galatasaray, şampiyonluğu riske atmamak için ara transferde yapacağı hamlelerle kadrosunu güçlendirmeyi hedefliyor. Aslan'ın 12 Ocak'ta başlayacak transfer dönemindeki ilk hedefi ise sezon başında olduğu gibi bir yıldız isim: Angel Di Maria...



ÖNCE KİRA SONRA İMZA



Vergi kaçırma suçlamaları sonrası Başkan Andrea Agnelli ve yönetimin istifa ettiği İtalyan ekibi Juventus, sözleşmesi sezon sonunda bitecek 34 yaşındaki Arjantinli futbolcudan yeni kontratında maaş indirimine gitmesini istedi. Bu teklifi kabul etmeyen Di Maria için Galatasaray'ın devreye girdiği iddia edildi.



Aslan, Juve'nin gözden çıkardığı yıldızı sezon sonuna kadar kiralamak ve haziranda da 2 yıllık kontrat imzalamayı hedefliyor.



FİNALLERİN ADAMI



Galatasaray, Di Maria'nın şampiyonluk yarışında takıma hem sahada hem de Florya'ya tecrübe katacağına inanıyor.



Katar'daki Dünya Kupası'nda Arjantin'le şampiyonluğa ulaşan Di Maria, Fransa ile oynanan final maçında 1 gol ve 1 asistle yıldızlaşmıştı.



34 yaşındaki kanat oyuncusu, 2021'deki Copa America zaferinde de Arjantin'e şampiyonluk getiren golü atmıştı.



