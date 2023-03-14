Galatasaray'ın yeni çileği Alvaro Morata!

Spor Toto Süper Lig'de şampiyonluk hedefleyen Galatasaray zorlu Konyaspor maçına hazırlanıyor. 14 maçlık galibiyet serisiyle Süper Lig rekorunu kıran Aslan, seriyi 15 maça çıkarmak istiyor.Avrupa'da başarılı olmak isteyen sarı kırmızılı yönetim, gelecek sezon transfer çalışmalarına başladı.Sezon başında ve ara transferde kadrosunu yıldızlarla dolduran Galatasaray, forvet hattına bir çilek takviyesi daha yapmak istiyor.Öncelikle Mauro İcardi'nin bonservisini almak isteyen Cimbom, PSG ile anlaşamama ihtimaline karşı alternatif isimler belirlemeye devam ediyor.İspanyol MD Futbol'dan Hugo Gonzalo Jimenez'in haberine göre, Aslan'ın gündeme aldığı son isim Alvaro Morata oldu.Atletico Madrid'in sezon sonunda yollarını ayırmayı planladığı 30 yaşındaki golcü için temaslar sürüyor.Morata, bu sezon La Liga'da toplam 24 maçta görev aldı. 30 yaşındaki İspanyol yıldız 24 maçta 9 kez fileleri havalandırdı. Güncel piyasa değeri 23 milyon euro olan oyuncunun kulübüyle 2024 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Alvaro Morata, İspanya Milli Takım kariyerinde 61 maça çıktı. Forvet oyuncusu, ülkesiyle 30 maçta gol sevinci yaşadı. İspanyol golcü kariyerinde Real Madrid, Chelsea, Juventus, Atletico Madrid gibi önemli takımlarda boy gösterdi.Atletico Madrid takımında Forvet mevkinde forma giyen Alvaro Morata, 23 Ekim 1992 tarihinde dünyaya gelmiştir. 189 cm boyunda ve 84 kilo olan Alvaro Morata, Sağ ayağını kullanmaktadır.