Galatasaray'ın tek rakibi Liverpool!

Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray, Osimhen ve diğer formda hücum oyuncularıyla rakiplerine kabus yaşatıyor. Bu sezon attığı gollerle dikkat çeken Aslan, Avrupa'daki istatistikleriyle de adından söz ettiriyor.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın tek rakibi Liverpool!
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18 Nisan 2025 11:27
Süper Lig'de zirvede yer alan Galatasaray, bu sezon attığı gollerle dikkat çekiyor.

Victor Osimhen başta olmak üzere formda olan hücum oyuncularıyla rakiplerinin üzerine kabus gibi çöken Aslan, istatistikleriyle Avrupa'yı sallıyor.

Sarı-Kırmızılılar bu sezon Süper Lig'de 29 maçta 71 gol attı. Kalesinde ise 29 gol gördü.

AVRUPA'DA İKİNCİ SIRADA

Cimbom, Avrupa'nın en büyük 10 liginde deplasmanda en fazla gol atan takımlar sıralamasında ikinci basamakta yer alıyor. Galatasaray, 15 deplasman maçında 36 kez fileleri havalandırdı. İlk sırada yer alan Liverpool ise 16 maçta 40 gol kaydetti.

Listenin 3. basamağında Hollanda ekibi Utrecht yer alıyor. Utrecht, 14 maçta 27 gol attı. Ajax ise 15 karşılaşmada 27 kez fileleri havalandırdı ve 4. sırada kendine yer buldu. Alman temsilcisi Holstein Kiel ise 14 maçta attığı 21 deplasman golüyle 5. sırada yer aldı. 

 
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