Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi planı!

Şampiyon olması halinde doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne gidecek olan Galatasaray, kadro planlamasını buna göre yaparken, TFF'nin açıkladığı yabancı futbolcu kontenjanıyla ilgili kural, sarı kırmızılıların planlarını sekteye uğrattı.

, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi planı!
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04 Mayıs 2025 11:01
Trendyol Süper Lig'de şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerleyen Galatasaray, gelecek sezonun kadro planlamasını da yapmaya başladı.

Özellikle kadrosundaki yabancı futbolcu sayısının fazlalığı konusunda sorun yaşayan sarı kırmızılıları, Türkiye Futbol Federasyonu'nun (TFF) geçtiğimiz günlerde açıkladığı yabancı futbolcu kuralı sıkıntıya soktu.

Sabah Spor yazarlarından Murat Özbostan, bugünkü yazısında, şampiyon olması halinde doğrudan Şampiyonlar Ligi'ne katılacak olan Galatasaray'ın sükseli transferler yapmayı hedeflediğini ancak TFF'nin 14 yabancı içindeki iki futbolcu için yaş sınırı getirmesinin sarı kırmızılıların planlarını sekteye uğrattığını vurguladı.

İşte Murat Özbostan'ın yazısı:

"Yabancı futbolcu kuralının değişmesi için Galatasaray, Tahkim Kurulu'na başvurmuştu. Şampiyon olması halinde doğrudan Devler Ligi'ne katılacak olan ve sükseli transferler kovalayan sarı-kırmızılılar 14 yabancı içindeki iki futbolcu için olan yaş sınırının kaldırılmasını istiyor."

"Lisansı geçici olarak çıkartılan İcardi ile birlikte kadrosunda 15 yabancı bulunduran Galatasaray'da kiralık isimlerden Jakobs ve Frankowski'nin zorunlu opsiyonları kullanılacak. Yani takımda kalacaklar."

"Yine kiralık gönderilen Zaniolo, Nelsson, Köhn, Cicaldau ve Morutan ise sezon sonunda geri dönecek. Muslera ve Mertens'in gidecek olacağını düşünürsek, Galatasaray yabancı sayısında sıkıntı yaşayacak."

"Galatasaray dışında Tahkim'e dilekçe veren ve itiraz eden başka kulüp yok. Bu durumda yabancıda şartların değişeceğini sanmıyorum. Çünkü Kulüpler Birliği toplantısında Galatasaray'ın bu durumu destek görmemiş."

 

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