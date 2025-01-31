Galatasaray'ın rakibi AZ Alkmaar!

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde bir kez daha AZ Alkmaar ile karşı karşıya gelecek.
Sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile eşleşti.
Galatasaray, Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasında da karşı karşıya gelmişti. Sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında AZ Alkmaar ile deplasmanda karşı karşıya gelmiş ve mücadele 1-1 sona ermişti.
Alkmaar, o mücadelede Sven Mijnans ile 2. dakikada öne geçmiş, Galatasaray'ın golü 43. dakikada Victor Osimhen'den gelmişti.
"GALATASARAY DAHA YÜKSEK SEVİYEDE"
AZ Alkmaar Teknik Direktörü Maarten Martens, Galatasaray ile oynadıkları karşılaşmanın ardından, "Biz, daha az deneyimli olabiliriz ama genç oyuncularımız çok istekli. Tempoyu Türk takımlarına karşı artırmamız lazımdı. Fenerbahçe'ye bu sayede fark attık. Galatasaray ise fiziksel olarak daha yüksek seviyede. Galatasaray, daha fazla koşan bir takım. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Tempoyu yüksek seviyede tutabiliyorlar. Rakiplerimize zorluk çıkarabildik. Fenerbahçe'ye karşı 3, Galatasaray'a karşı da 1 puan çıkardık." demişti.
MAÇLAR NE ZAMAN?
Galatasaray, AZ Alkmaar ile ilk maçı 13 Şubat Perşembe günü deplasmanda oynayacak. Rövanş karşılaşması ise 20 Şubat'ta İstanbul'da oynanacak.
FENERBAHÇE'YE DE RAKİP OLDU
AZ Alkmaar, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile de karşı karşıya gelmişti. Hollanda temsilcisi, o maçı da sahasında oynamış ve Fenerbahçe'yi 3-1'lik skorla mağlup etmişti.
AVRUPA'DA NE YAPTILAR?
AZ Alkmaar, bu sezon Avrupa Ligi'nde; Elfsborg, Athletic Bilbao, Tottenham, Fenerbahçe, Galatasaray, Ludogorest, Roma ve Ferencvaros ile karşı karşıya geldi. 8 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle 11 puan toplayan AZ Alkmaar, ligi 19. sırada tamamlamasının ardından play-off turunda Galatasaray'ın rakibi oldu.
TÜM GALİBİYETLERİ İÇ SAHADA
AZ Alkmaar, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde aldığı 3 galibiyeti de sahasında aldı. Hollanda temsilcisi, sahasında Elfsborg'u 3-2, Fenerbahçe'yi 3-1 ve Roma'yı 1-0'lık skorlarla mağlup etti.
Galatasaray ile sahasında 1-1 berabere kalan Alkmaar, deplasmanda ise Athletic Bilbao'ya 2-0, Tottenham'a 1-0 ve Ferencvaros'a 4-3 mağlup oldu. Hollanda temsilcisi, Ludogorest deplasmanından ise 1-1'lik sonuçla ayrıldı.
LİGDEKİ DURUMU
AZ Alkmaar, bu sezon Hollanda Ligi'nde 20 maç sonunda topladığı 34 puanla altıncı sırada yer alıyor.
Maarten Martens'in ekibi ligdeki 20 maçta; 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgi aldı.
Sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi son 16 play-off turunda Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile eşleşti.
Galatasaray, Hollanda temsilcisi AZ Alkmaar ile UEFA Avrupa Ligi'nin lig aşamasında da karşı karşıya gelmişti. Sarı-kırmızılılar, UEFA Avrupa Ligi'nin 5. haftasında AZ Alkmaar ile deplasmanda karşı karşıya gelmiş ve mücadele 1-1 sona ermişti.
Alkmaar, o mücadelede Sven Mijnans ile 2. dakikada öne geçmiş, Galatasaray'ın golü 43. dakikada Victor Osimhen'den gelmişti.
"GALATASARAY DAHA YÜKSEK SEVİYEDE"
AZ Alkmaar Teknik Direktörü Maarten Martens, Galatasaray ile oynadıkları karşılaşmanın ardından, "Biz, daha az deneyimli olabiliriz ama genç oyuncularımız çok istekli. Tempoyu Türk takımlarına karşı artırmamız lazımdı. Fenerbahçe'ye bu sayede fark attık. Galatasaray ise fiziksel olarak daha yüksek seviyede. Galatasaray, daha fazla koşan bir takım. Oyuncularımla gurur duyuyorum. Tempoyu yüksek seviyede tutabiliyorlar. Rakiplerimize zorluk çıkarabildik. Fenerbahçe'ye karşı 3, Galatasaray'a karşı da 1 puan çıkardık." demişti.
MAÇLAR NE ZAMAN?
Galatasaray, AZ Alkmaar ile ilk maçı 13 Şubat Perşembe günü deplasmanda oynayacak. Rövanş karşılaşması ise 20 Şubat'ta İstanbul'da oynanacak.
FENERBAHÇE'YE DE RAKİP OLDU
AZ Alkmaar, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile de karşı karşıya gelmişti. Hollanda temsilcisi, o maçı da sahasında oynamış ve Fenerbahçe'yi 3-1'lik skorla mağlup etmişti.
AVRUPA'DA NE YAPTILAR?
AZ Alkmaar, bu sezon Avrupa Ligi'nde; Elfsborg, Athletic Bilbao, Tottenham, Fenerbahçe, Galatasaray, Ludogorest, Roma ve Ferencvaros ile karşı karşıya geldi. 8 maçta 3 galibiyet, 2 beraberlik ve 3 yenilgiyle 11 puan toplayan AZ Alkmaar, ligi 19. sırada tamamlamasının ardından play-off turunda Galatasaray'ın rakibi oldu.
TÜM GALİBİYETLERİ İÇ SAHADA
AZ Alkmaar, bu sezon UEFA Avrupa Ligi'nde aldığı 3 galibiyeti de sahasında aldı. Hollanda temsilcisi, sahasında Elfsborg'u 3-2, Fenerbahçe'yi 3-1 ve Roma'yı 1-0'lık skorlarla mağlup etti.
Galatasaray ile sahasında 1-1 berabere kalan Alkmaar, deplasmanda ise Athletic Bilbao'ya 2-0, Tottenham'a 1-0 ve Ferencvaros'a 4-3 mağlup oldu. Hollanda temsilcisi, Ludogorest deplasmanından ise 1-1'lik sonuçla ayrıldı.
LİGDEKİ DURUMU
AZ Alkmaar, bu sezon Hollanda Ligi'nde 20 maç sonunda topladığı 34 puanla altıncı sırada yer alıyor.
Maarten Martens'in ekibi ligdeki 20 maçta; 10 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgi aldı.