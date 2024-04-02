Galatasaray'ın Rafa Silva transferinde bu sefer rakibi Portekiz devi!

Galatasaray'ın bir süredir gündeminde yer alan Rafa Silva ile ilgili flaş gelişmeler yaşanıyor. Son olarak futbolcuya sarı-kırmızılılardan sonra o Portekiz devinin de talip olduğu öğrenildi. İşte detaylar...

Haber; Sabah, Fotoğraf; Imago
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Galatasaray'ın Rafa Silva transferinde bu sefer rakibi Portekiz devi!
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02 Nisan 2024 09:17
Süper Lig devlerinden Galatasaray'da transferde flaş gelişmeler yaşanmaya devam ediyor.

Gelecek sezonun kadrosu için çalışmalara başlayan Galatasaray, Benfica'dan Rafa Silva'yı gündeme almıştı.

Sözleşmesi sona erecek 30 yaşındaki 10 numaraya kanca atan sarı-kırmızılılar, yıllık 3.5 milyon euro'yu gözden çıkarmıştı.

Aslan bu transferde tüm şartları zorluyor. Özellikle Suudi Arabistan'dan talipleri olan Silva'yla bu hafta bir görüşme daha yapılması bekleniyor.

YİNE ŞAMPİYONLAR LİGİ KOZU

Geçen sezon Zaha'yı Şampiyonlar Ligi kozuyla kadrosuna katan sarı kırmızılılar, bir kez daha bu formülü kullanmak istiyor.

Aslan, Portekizli yıldızı renklerine bağlayarak Dries Mertens'in boşluğunu doldurmayı hedefliyor.

BU KEZ PORTO TALİP OLDU

Teknik Direktör Okan Buruk'un "Çok değerli ve başarılı bir oyuncu. Birçok ülkeden birçok takım onu isteyecektir" yorumu yaptığı Silva'nın peşine bir takım daha düştü.

30 yaşındaki oyuncuya bu kez Porto talip oldu. Aslan bu transferde güçlü rakiplerle savaşacak. 

 
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