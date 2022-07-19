Galatasaray'ın piyasa değeri uçacak!

SAMUEL'İ SOLLADI

GRILLITSCH 16 MİLYON EURO

OLIVEIRA'YI GEÇTİ

Spor Toto Süper Lig'in yeni sezonu öncesi hazırlıklarına Avusturya kampında devam eden Galatasaray'da transfer çalışmaları devam ediyor.Sarı kırmızılılar, Sacha Boey'le yolların ayrılacak olması ve Omar Elabdollai'nin formsuzluğu sonrası Leo Dubois'le el sıkışmıştı. Lyon forması giyen ve 10 milyon euro'luk piyasa değeri bulunan Fransız oyuncuyu 2.5 milyon euro'ya ikna etmeyi başaran sarı-kırmızılılar, son derece düşük bir bedelle ligin en kıymetli sağ bekine sahip olacak.Lyon'da kaptanlık yapan ve Fransız Milli Takımı'nda şans bulan Dubois, Süper Lig'de yer alan sağ bekleri solladı.F.Bahçe forması giyen Samuel'in 8 milyon euro'yla zirvede yer aldığı listede ilk sıraya yerleşecek. G.Saray savunmasının en pahalı 2. oyuncusu olacak Dubois, savunmada ise Kim, Nelsson, Szalai ve Ferdi'nin ardından 5. sırada yer alacak.Fransız savunmacı milli takımda 13 kez şans buldu. 2020 Avrupa Şampiyonası'nda da kadroda yer alan 27 yaşındaki oyuncu, milli formayla 2 de asist yapmayı başardı. 4 yıldır forma giydiği Lyon kariyerinde kaptanlığa kadar yükselen Dubois, 129 kez forma şansı buldu. 5 kez ağları sarsan hücumcu bek, 12 de asist yaparak dikkatleri çekti.G.Saray uzun süre sessiz kaldığı transfer döneminde bombaları birer birer patlatarak taraftarlarını heyecanlandırdı. Dubois'le birlikte flaş bir operasyonla bonservisi elinde olan orta saha Florian Grillitsch'te mutlu sona ulaştı.Son olarak Hoffenheim forması giyen 26 yaşındaki oyuncu, Transfermarkt değeriyle de dikkatleri üzerine çekiyor.Grillitsch'in piyasa değeri 16 milyon euro olarak gözüküyor. Tecrübeli oyuncu, Sergio Oliveira'nın yerine Süper Lig'in en değerli orta sahası olacak.18 milyon euro'yla Uğurcan Çakır'ın zirvede yer aldığı listede Kerem Aktürkoğlu'nun ardından en pahalı 3. oyuncu olacak. G.Saray'ın 150 milyon euro'yu bulacak piyasa değerinde başı çekecek.Birçok pozisyonda oynayan Grillitsch, kariyerinde 97 kezle en çok ön liberoda şans buldu. 4 gol ve 9 asist yaptı. Stoper, merkez orta saha, on numara ve kanatta şans buldu. Fiorentina, Dortmund ve Arsenal'in ilgilendiği yıldız, bu kulüplerle görüştü. Menajerliğini yapan babası, imza parasında anlaşamadı. Aslan, devreye girerek noktayı koydu.