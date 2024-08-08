Galatasaray'ın orta sahasında forma rekabeti

Süper Lig'de ilk maçını Hatayspor ile oynayacak Galatasaray'da orta sahada Lucas Torreira'nın yanında kimin oynayacağı merak konusu....
Son olarak orta sahadaki rotasyona Gabriel Sara eklemesini gerçekleştiren Galatasaray'da Süper Kupa mücadelesinde Lucas Torreira'nın yanında son dönemde çıkış yakalayan Berkan Kutlu forma giymişti. Ancak Hatayspor maçında Torreira'nın yanında kimin oynayacağı henüz belli değil.
KEREM Mİ, BERKAN MI?
Aslan'ın hocası Okan Buruk; Kerem Demirbay ve Berkan Kutlu arasında bir tercih yapmaya çalışıyor. Gelen haberlere göre şu anda Berkan'ın bir adım önde olduğu bilgisine ulaşıldı.
Son olarak orta sahadaki rotasyona Gabriel Sara eklemesini gerçekleştiren Galatasaray'da Süper Kupa mücadelesinde Lucas Torreira'nın yanında son dönemde çıkış yakalayan Berkan Kutlu forma giymişti. Ancak Hatayspor maçında Torreira'nın yanında kimin oynayacağı henüz belli değil.
KEREM Mİ, BERKAN MI?
Aslan'ın hocası Okan Buruk; Kerem Demirbay ve Berkan Kutlu arasında bir tercih yapmaya çalışıyor. Gelen haberlere göre şu anda Berkan'ın bir adım önde olduğu bilgisine ulaşıldı.