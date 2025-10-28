28 Ekim
Kepezspor-Sivasspor
1-3
28 Ekim
Aliağa Futbol-Serik Belediyespor
4-3
28 Ekim
Fatsa Belediyespor-Vanspor FK
9-10
28 Ekim
Kahramanmaraşspor-Ümraniye
4-0
28 Ekim
52 Orduspor-Sarıyer
0-2
28 Ekim
Sakaryaspor-İnegölspor
4-0
28 Ekim
Kayserispor-Niğde BS
1-0
29 Ekim
Isparta 32 SK-Beyoğlu Yeni Çarşı SF
12:00
28 Ekim
Ourense-Real Oviedo
4-2UZS

Galatasaray'ın mental koçu: Osimhen

Victor Osimhen, sahadaki başarısının yanı sıra sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da takım arkadaşlarını onore etti.

calendar 28 Ekim 2025 10:12
Galatasaray'ın mental koçu: Osimhen
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Galatasaray'ın yıldız forveti Victor Osimhen, durdurulamıyor.
 
Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt ağlarına iki gol bırakan Nijeryalı yıldız, Süper Lig'de Göztepe karşısında da golünü atarak serisini sürdürdü.
 
Performansıyla adeta "Aslan"ı sırtlayan Osimhen, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da takımdaşlık ruhunun en büyük örneklerinden birini sergiledi.
 
Takım Arkadaşlarına Sevgi Mesajları
Karşılaşmanın ardından yaptığı paylaşımlarda takım arkadaşlarını tek tek onore eden Osimhen,
 
Lemina ve Yunus Akgün'ü emojilerle övdü,
 
Jakobs için "Savaşçım" ifadesini kullandı,
 
Sallai'ye "Sana her zaman güveniyorum" mesajını yazdı,
 
Sara'ya ise "Gol için yemek benden" diyerek jest yaptı.
 
Bu paylaşımlar kısa sürede taraftarlar arasında büyük beğeni topladı.
 
OKAN BURUK'TAN AİLE ORTAMI
 
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, saha içi başarısının temelini saha dışında oluşturduğu güçlü iletişimle sağlıyor.
 
Göztepe maçı öncesi babası rahatsızlanan Lucas Torreira'ya "Önce aile gelir" diyerek izin veren Buruk, Uruguaylı yıldıza galibiyeti armağan etti.
 
İzni iki güne çıkaran tecrübeli hoca, sadece futbolcularıyla değil, tesis çalışanlarıyla da yakın bağ kuruyor. Her galibiyetin ardından tüm ekibe teşekkür eden Buruk, "Herkes A takımda, herkes ilk 11'de" anlayışıyla takım içindeki adaleti ve motivasyonu yüksek tutuyor.
 
TAKIM RUHU ZİRVEDE
 
Galatasaray'da hem Osimhen'in liderliği hem de Okan Buruk'un insani yaklaşımı, takım içindeki dayanışma ruhunu zirveye taşımış durumda. Sarı-Kırmızılılar, hem Süper Lig hem Avrupa sahnesinde bu uyumun meyvelerini toplamaya devam ediyor.
 
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 10 9 1 0 25 5 28
2 Trabzonspor 10 7 2 1 17 7 23
3 Fenerbahçe 10 6 4 0 18 6 22
4 Beşiktaş 10 5 2 3 16 12 17
5 Samsunspor 10 4 5 1 14 10 17
6 Gaziantep FK 10 5 2 3 15 18 17
7 Göztepe 10 4 4 2 12 6 16
8 Konyaspor 10 4 2 4 17 15 14
9 Alanyaspor 10 3 4 3 11 11 13
10 Kocaelispor 10 3 2 5 10 14 11
11 Başakşehir 10 2 4 4 11 9 10
12 Rizespor 10 2 4 4 11 14 10
13 Kasımpaşa 10 2 4 4 9 12 10
14 Antalyaspor 10 3 1 6 11 20 10
15 Gençlerbirliği 10 2 2 6 10 15 8
16 Eyüpspor 10 2 2 6 6 13 8
17 Kayserispor 10 0 6 4 8 22 6
18 Karagümrük 10 1 1 8 10 22 4
