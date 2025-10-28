Galatasaray'ın mental koçu: Osimhen

Galatasaray 'ın yıldız forveti Victor Osimhen, durdurulamıyor.

Şampiyonlar Ligi'nde Bodo/Glimt ağlarına iki gol bırakan Nijeryalı yıldız, Süper Lig'de Göztepe karşısında da golünü atarak serisini sürdürdü.

Performansıyla adeta "Aslan"ı sırtlayan Osimhen, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da takımdaşlık ruhunun en büyük örneklerinden birini sergiledi.

Takım Arkadaşlarına Sevgi Mesajları

Karşılaşmanın ardından yaptığı paylaşımlarda takım arkadaşlarını tek tek onore eden Osimhen,

Lemina ve Yunus Akgün'ü emojilerle övdü,

Jakobs için "Savaşçım" ifadesini kullandı,

Sallai'ye "Sana her zaman güveniyorum" mesajını yazdı,

Sara'ya ise "Gol için yemek benden" diyerek jest yaptı.

Bu paylaşımlar kısa sürede taraftarlar arasında büyük beğeni topladı.

OKAN BURUK'TAN AİLE ORTAMI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, saha içi başarısının temelini saha dışında oluşturduğu güçlü iletişimle sağlıyor.

Göztepe maçı öncesi babası rahatsızlanan Lucas Torreira'ya "Önce aile gelir" diyerek izin veren Buruk, Uruguaylı yıldıza galibiyeti armağan etti.

İzni iki güne çıkaran tecrübeli hoca, sadece futbolcularıyla değil, tesis çalışanlarıyla da yakın bağ kuruyor. Her galibiyetin ardından tüm ekibe teşekkür eden Buruk, "Herkes A takımda, herkes ilk 11'de" anlayışıyla takım içindeki adaleti ve motivasyonu yüksek tutuyor.

TAKIM RUHU ZİRVEDE

Galatasaray'da hem Osimhen'in liderliği hem de Okan Buruk'un insani yaklaşımı, takım içindeki dayanışma ruhunu zirveye taşımış durumda. Sarı-Kırmızılılar, hem Süper Lig hem Avrupa sahnesinde bu uyumun meyvelerini toplamaya devam ediyor.