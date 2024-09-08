Galatasaray'ın hazırlık maçında tam 11 gol atıldı!

Galatasaray, hazırlık maçında Trendyol 1. Lig ekibi Esenler Erokspor'u 8-3 mağlup etti.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın hazırlık maçında tam 11 gol atıldı!
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08 Eylül 2024 20:26
Son güncelleme 08 Eylül 2024 21:54
Galatasaray, 1. Lig ekiplerinden Esenler Erokspor ile hazırlık maçında karşı karşıya geldi. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan maçı Galatasaray 8-3 kazandı.

Sarı kırmızılı takıma galibiyeti getiren golleri 12. dakikada Gabriel Sara, 27, 70 ve 73. dakikalarda Michy Batshuayi, 35. dakikada Yusuf Demir, 40. dakikada Lucas Torreira, 62. dakikada Dries Mertens ve 64. dakikada Halil Dervişoğlu kaydetti.

Esenler Erokspor'un golleri 10 ve 20. dakikalarda Mame Faye, 67. dakikada ise Catakovic kaydetti.

Milli arayı hazırlık maçıyla değerlendiren Galatasaray, ligde cumartesi günü Rizespor ile karşılaşacak.

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