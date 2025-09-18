18 Eylül
E. Frankfurt-Galatasaray
5-180'
18 Eylül
Kopenhag-Leverkusen
2-2
18 Eylül
Club Brugge-AS Monaco
4-1
18 Eylül
M.City-SSC Napoli
2-082'
18 Eylül
Newcastle-Barcelona
0-282'
18 Eylül
Sporting CP-Kairat Almaty
4-083'

Galatasaray'ın golü iptal oldu!

Galatasaray'ın, Frankfurt deplasmanında Barış Alper Yılmaz ile bulduğu gol, önceki pozisyonda faul olduğu gerekçesiyle iptal edildi.

calendar 18 Eylül 2025 22:46 | Son Güncelleme Tarihi: 18 Eylül 2025 22:59
Haber: Sporx.com
Galatasaray'ın golü iptal oldu!
Galatasaray'ın, Eintracht Frankfurt deplasmanında Barış Alper Yılmaz ile bulduğu bir gol geçerli sayılmadı.

42. dakikada Lucas Torreira'nın sağdan ortasında Barış Alper Yılmaz, kafayla topu ağlara gönderdi.

Hakem Marco Guida, daha önceki pozisyonda Sane - Chaibi - Torreira arasında yaşanan pozisyonda Chaibi'ye faul yapıldığını işaret etti ve gol geçerli sayılmadı.





TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 5 5 0 0 15 1 15
2 Fenerbahçe 5 3 2 0 9 4 11
3 Trabzonspor 5 3 1 1 4 2 10
4 Göztepe 5 2 3 0 7 2 9
5 Antalyaspor 5 3 0 2 6 5 9
6 Gaziantep FK 5 3 0 2 7 9 9
7 Alanyaspor 5 2 2 1 7 5 8
8 Samsunspor 5 2 2 1 5 4 8
9 Konyaspor 4 2 1 1 9 4 7
10 Beşiktaş 3 2 0 1 4 4 6
11 Başakşehir 4 1 2 1 4 3 5
12 Kasımpaşa 5 1 1 3 4 6 4
13 Rizespor 4 1 1 2 2 6 4
14 Eyüpspor 5 1 1 3 4 9 4
15 Kayserispor 4 0 3 1 3 7 3
16 Karagümrük 5 1 0 4 2 9 3
17 Kocaelispor 5 0 1 4 2 8 1
18 Gençlerbirliği 5 0 0 5 3 9 0
