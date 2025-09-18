Galatasaray'ın golü iptal oldu!

Galatasaray'ın, Eintracht Frankfurt deplasmanında Barış Alper Yılmaz ile bulduğu bir gol geçerli sayılmadı.
42. dakikada Lucas Torreira'nın sağdan ortasında Barış Alper Yılmaz, kafayla topu ağlara gönderdi.
Hakem Marco Guida, daha önceki pozisyonda Sane - Chaibi - Torreira arasında yaşanan pozisyonda Chaibi'ye faul yapıldığını işaret etti ve gol geçerli sayılmadı.
