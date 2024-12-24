Galatasaray'ın golcüleri Icardi'yi aratmadı!

Sarı-kırmızılılar, sezonun ilk yarısında yıldız golcüsü Mauro Icardi'yi sakatlığa kurban vermesine rağmen hücumda sorun yaşamadı, aksine gol ortalamasını 2.57'den 3.22'ye yükseltti.Arjantinli yıldız sakatlığa bağlı olarak 16 maçın 9'unda forma giyemedi; sahada yer aldığı 7 karşılaşmada ise 4 gol-1 asist kaydetti.Icardi'nin yokluğunda skor yükünü Osimhen, Yunus, Barış, Mertens ve Batshuayi sırtladı.Nijeryalı 11 maçta 9 gol ve 3 asistle toplam 12 kez skora katkı yapıp bu alanda takımın en iyisi oldu. [Nefes Gazetesi]