Galatasaray'ın golcüleri Icardi'yi aratmadı!

Galatasaray, Mauro Icardi'nin sakatlık nedeniyle forma giyemediği maçlarda hücumda sorun yaşamadı.

, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın golcüleri Icardi'yi aratmadı!
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24 Aralık 2024 10:16
Sarı-kırmızılılar, sezonun ilk yarısında yıldız golcüsü Mauro Icardi'yi sakatlığa kurban vermesine rağmen hücumda sorun yaşamadı, aksine gol ortalamasını 2.57'den 3.22'ye yükseltti.

Arjantinli yıldız sakatlığa bağlı olarak 16 maçın 9'unda forma giyemedi; sahada yer aldığı 7 karşılaşmada ise 4 gol-1 asist kaydetti.

Icardi'nin yokluğunda skor yükünü Osimhen, Yunus, Barış, Mertens ve Batshuayi sırtladı.

Nijeryalı 11 maçta 9 gol ve 3 asistle toplam 12 kez skora katkı yapıp bu alanda takımın en iyisi oldu. [Nefes Gazetesi] 

 
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