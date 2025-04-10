Galatasaray'ın gol umudu: Victor Osimhen

Galatasaray'ın, Samsunspor deplasmanında en önemli gol ayağı Victor Osimhen olacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray'ın gol umudu: Victor Osimhen
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
10 Nisan 2025 14:59
Lider Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 11 Nisan Cuma günü Reeder Samsunspor'a konuk olacak.

Sarı-kırmızılı ekibin bu müsabakada en önemli gol ayağı Victor Osimhen olacak.

Bu sezon 23 Süper Lig maçında 20 kez fileleri havalandırarak gol krallığında zirvede yer alan Osimhen, performansıyla sarı-kırmızılı takımı adeta sırtlıyor.

Son 4 lig maçında 6 kez fileleri havalandıran Nijeryalı yıldız, yarınki maçta Galatasaray'ın gole en yakın oyuncusu olacak. UEFA Avrupa Ligi'ndeki 7 karşılaşmada 6 gol kaydeden Nijeryalı yıldız, Ziraat Türkiye Kupası'nda da Fenerbahçe'ye 2 gol attı.

Galatasaray'da Osimhen'i ligde 10 gol atan Barış Alper Yılmaz, 8'i ikas Eyüpspor'da olmak üzere ligde 9 golü bulunan Ahmed Kutucu ve 6 golü olan Yunus Akgün takip ediyor. 

 
EFSANE GERİ DÖNDÜ! EK 1 MİLYON TL! Bu fırsatı kaçırmayın! <<<<<
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery