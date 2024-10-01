Ligdeki ilk puan kaybını 3-0 önde olduğu maçta trajik şekilde 3-3'lük Kasımpaşa karşısında yaşayan Galatasaray, savunma zaafını bir türlü çözemedi.
SÜPER KUPA'DA BEŞ GOL
Dünya yıldızı Osimhen'in de gelişiyle birlikte hücumda geçen sezonun da üzerinde gol ortalaması tutturan ve yedi haftada attığı 23 golle ligde açık ara en çok gol atan takım konumunda bulunan Galatasaray, savunmasında ise SOS veriyor. Kalesinde gördüğü sekiz golle ligde en çok gol yiyen takımlardan biri olan sarı kırmızılılar, Süper Kupa finalinde de Beşiktaş'tan beş gol yemişti.
OKAN HOCA ÇARE ARIYOR
Geçen yıl kolay gol yemeyen görüntüsüyle şampiyonluğa uzanan Okan Buruk'un takımı bu tablonun şimdilik çok uzağında! Geçen sezon ilk yedi haftada sadece dört gol yiyen Aslan, bu sezon ise bunun iki mislini kalesinde gördü. G.Saray 2023-24 sezonunda dokuzuncu golü ağlarında gördüğünde ligin 15. haftasına gelinmişti. Buruk, analiz ekibi ve yardımcılarıyla birlikte Florya'daki taktiksel çalışmalarda bu problemi ortadan kaldırmaya çalışıyor. Buruk'u rahatlatan tek şey ise bu süreçte sadece 2 puan kaybetmiş olmaları.
Galatasaray'ın derdi savunma!
Galatasaray, Kasımpaşa karşısında yaşadığı 3-3'lük beraberlikle ligdeki ilk puan kaybını yaşadı ve savunma zaaflarını aşamadı. Attığı 23 golle ligde en çok gol atan takım olmasına rağmen, kalesinde gördüğü 8 golle en fazla gol yiyen takımlardan biri durumunda.
Ligdeki ilk puan kaybını 3-0 önde olduğu maçta trajik şekilde 3-3'lük Kasımpaşa karşısında yaşayan Galatasaray, savunma zaafını bir türlü çözemedi.
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