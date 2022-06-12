GALATASARAY, CANNAVARO İLE GÖRÜŞTÜ

POLONYA MİLLİ TAKIMI DA SEÇENEK

HAMAMCIOĞLU 'İTALYAN' MESAJI VERMİŞTİ

CANNAVARO'NUN KARİYERİ

Galatasaray'da seçim heyecanı geride kaldı ve başkanlık koltuğuna yeniden Dursun Özbek oturdu. İtalyan basını, sarı-kırmızılı kulüple ilgili bir iddiayı gündeme getirdi. İddiaya göre; İtalyan teknik adam Fabio Cannavaro, Galatasaray'dan haber bekliyor.La Gazzetta dello Sport'un bugün sayfalarında yer verdiği habere göre; Çin ekibi Guangzhou Evergrande'den ayrıldıktan sonra neredeyse 1 yıldır bir projede yer almayan Cannavaro ile Galatasaray başkan adaylarından biri görüşme yaptı.Haberde; Cannavaro'yu iki adaydan birinin teknik direktörlük koltuğuna oturtmak istediği, İtalyan çalıştırıcının Galatasaray dışındaki diğer opsiyonunun Polonya Milli Takımı olduğu ifade edildi.Seçim öncesi açıklamalarda bulunan başkan adaylarından Eşref Hamamcıoğlu, Roberto Mancini ile Roberto De Zerbi'nin de gündemlerinde olduklarını belirtmişti.Futbolculuk döneminde Napoli, Parma, Inter, Juventus, Real MAdrid ve Ah Ahli takımlarında oynayan Cannavaro, teknik adamlık kariyerine de 2013-14'te Al Ahli'de yardımcı antrenörlük yaparak başladı.2014-15 sezonunda Guangzhou'nun başına geçen İtalyan teknik adam, 2015-16'da Al-Nassr ile kariyerinde yeni bir sayfa açtı. Ardından Tianjin ile anlaşan Cannavaro, 2017-21 arasında ise Guangzhou'da görev aldı. Futbolcuyken bir defans oyuncusu olan Cannavaro, teknik direktörlük kariyerinde ise 4-3-3 sistemini tercih ediyor.