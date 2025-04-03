Galatasaray'ın bu sezon 100. golü Osimhen'den

Victor Osimhen, Fenerbahçe derbisinde sahneye çıktı, 27 dakikada 2 gol kaydetti ve Galatasaray'ın bu sezon 100 ve 101'inci gollerini attı.

Haber; Sporx.com, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ın bu sezon 100. golü Osimhen'den
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03 Nisan 2025 11:51
Son güncelleme 03 Nisan 2025 11:52
Fenerbahçe ve Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası Çeyrek Finali'nde karşı karşıya geldi. Heyecan dolu maçta sarı-kırmızılı ekibin yıldız futbolcusu Victor Osimhen dev müsabakada golünü attı.

10. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Victor Osimhen, kaleye çok sert bir şut çekti ve fileleri sarstı. 27. dakikada Galatasaray penaltı kazandı. Topun başına Osimhen geçti ve farkı 2'ye çıkardı.

Victor Osimhen, Galatasaray'ın bu sezonki 100 ve 101. gollerini attı.

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