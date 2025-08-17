Galatasaray'ın Barış Alper beklentisi: 50 milyon Euro

Süper Lig'e 2'de 2 ile başlayan Galatasaray'da transfer çalışmaları da bir yandan sürüyor.
Galatasaray'da sezona harika bir başlangıç yapan Barış Alper Yılmaz, Avrupa'nın ardından Suudi Arabistan pazarına da girdi. Neom Kulübü, 25 yaşındaki yıldıza talip oldu.
50 MİLYON EURO İSTENİYOR
İki kez masaya oturan ancak sonuç alamayan Körfez ekibi, 30 milyon Euro'luk son teklifini artırmaya hazırlanıyor. Barış Alper Yılmaz'ı satmak istemeyen sarı-kırmızılı yönetim, milli oyuncuya tam 50 milyon Euro değer biçiyor.
PAZARLIĞA KAPALI
Tecrübeli futbolcu için Bologna ve Neom'dan gelen tekliflere olumsuz dönüş yapan Galatasaray cephesi, bu transferde pazarlığa kapalı durumda.
OKAN BURUK KALMASINI İSTİYOR
Teknik direktör Okan Buruk, hücumda jokeri olan yıldız oyuncunun kalmasını istiyor.
Geçen sezon yapılan yeni anlaşma ile ücreti 2.5 milyon Euro'ya çıkartılan Barış Alper Yılmaz'ın takımda kalması halinde sözleşmesine yine iyileştirme yapılacak.
