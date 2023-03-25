Spor Toto Süper Lig'de lider konumda bulunan Galatasaray, sezon başında önemli isimleri renklerine bağlamıştı. Sarı-kırmızılı takımın sezon başında istediği oyunculardan biri de Alexis Sanchez'di... Yıldız isimle ilgili oldukça dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı. İşte ayrıntılar...



Sezon başında Sanchez'in Galatasaray'a önce 'evet' dediği ancak Mesut Özil'le görüştükten sonra fikrini değiştirdiği iddia edildi.



Filmi geri sararsak Alexis Sanchez'in Galatasaray'ı değil de Marsilya'yı seçmesindeki nedenlerden birisinin de Mesut Özil olduğu iddiası gündeme geldi.



O dönemde Galatasaray'dan aldığı teklif sonrasında Mesut'tan Süper Lig ve Galatasaray hakkında bilgi alan Alexis Sanchez transferden vazgeçti.



Mesut Özil'in ne söylediği hakkında bir bilgi bulunmuyor ancak Arda Turan'a, "Türkiye ve Galatasaray hakkında tanıdıklarımdan bilgi almak istiyorum" dedikten sonra Sanchez'in Marsilya'yı seçmesi bu iddianın ortaya atılmasına yol açtı.



Olympique Marsilya forması giyen Alexis Sanchez, bu sezon 34 karşılaşmada görev aldı. Şilili yıldız, Fransız ekibiyle çıktığı bu müsabakalarda 16 gol atarken 1 de asist yapma başarısı gösterdi.



ALEXIS SANCHEZ KİMDİR?



19 Aralık 1988 tarihinde Şili'de dünyaya geldi. Profesyonel futbol kariyerine Cobreloa altyapısında başladı. Sırasıyla Udinese, Colo Colo, River Plate, Barcelona, Arsenal, Manchester United ve Inter formaları giydi. Sezon başında Inter'den, Fransız temsilcisi Olympique Marsilya'ya bedelsiz transfer oldu.



1.69 cm boyundaki Sanchez, forvet hattında santrfor olarak görev yapıyor. 34 yaşındaki tecrübeli futbolcu, ağırlıklı olarak sağ ayağını kullanıyor.



Sol kanatta da görev yapabilen Şilili yıldız, milli takımı ile çıktığı 152 karşılaşmada 50 gole imzasını attı.



Alexis Sanchez'in güncel piyasa değeri ise 4.5 milyon euro...









