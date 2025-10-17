17 Ekim
Ümraniye-Sarıyer
20:00
17 Ekim
Union Berlin-Mönchengladbach
21:30
17 Ekim
Real Oviedo-Espanyol
22:00
17 Ekim
PSG-Strasbourg
21:45
17 Ekim
Fortuna Düsseldorf-E.Braunschweig
19:30
17 Ekim
Hannover 96-Schalke 04
19:30
17 Ekim
Standard Liege-Royal Antwerp
21:45
17 Ekim
Middlesbrough-Ipswich Town
22:00

Galatasaray'ın Afrika ve Güney Amerika projesi

Galatasaray, efsane futbolcularının katkılarıyla Afrika ve Güney Amerika'da futbol akademileri açmaya planlıyor.

calendar 17 Ekim 2025 08:39
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: UEFA.com
Galatasaray'ın Afrika ve Güney Amerika projesi
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Tarihinin en pahalı kadrolarından birini kurarak şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, bir yandan da uzun vadeli projelere odaklanıyor.
 
Her yıl yüksek maliyetlerle kurulan takımların sürdürülebilir olmadığı düşüncesiyle harekete geçen sarı-kırmızılı yönetim, altyapıya büyük önem verme kararı aldı. Bu kapsamda hem Türkiye'de hem de uluslararası alanda geniş çaplı yatırımlar planlanıyor.
 
AFRİKA'DA DROGBA ÖNCÜLÜĞÜNDE AKADEMİLER
 
Galatasaray, altyapı yatırımları kapsamında Afrika'ya açılıyor. İlk etapta Fildişi Sahili, Nijerya ve Senegal'de futbol akademileri kurmaya hazırlanan kulüp, bu süreçte eski yıldızları Didier Drogba ve Emmanuel Eboue'den destek alacak. Afrika kıtasında büyük bir saygınlığa sahip olan Drogba'nın etkisiyle, yetenekli genç futbolcuların keşfedilmesi ve eğitilmesi hedefleniyor.
 
Sarı-kırmızılılar, ayrıca günümüzün en büyük Afrikalı yıldızlarından biri olan Victor Osimhen'i de bu projelerde vitrine çıkararak genç futbolculara ilham vermeyi planlıyor.
 
MUSLERA GÜNEY AMERİKA'DA DEVREDE
 
Afrika'nın yanı sıra Güney Amerika'da da benzer projelere imza atmayı hedefleyen Galatasaray, burada ise kulübün sembol isimlerinden Fernando Muslera'nın tecrübelerinden faydalanacak. Uruguaylı kalecinin desteğiyle, özellikle Uruguay ve çevre ülkelerde genç yeteneklere ulaşılması amaçlanıyor.
 
TÜRKİYE'DE DOĞUYA YENİ OKULLAR
 
Yurtdışı projelerinin yanı sıra Türkiye'deki altyapı çalışmalarına da hız verilecek. Galatasaray, özellikle güneydoğu bölgelerinde yeni futbol okulları açarak, genç yetenekleri Türk futboluna kazandırmayı planlıyor.
 
Bu hamlelerle hem yerel hem de global ölçekte sürdürülebilir bir başarı hedefleyen sarı-kırmızılılar, kolları sıvadı.
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.