Galatasaray'ın Afrika ve Güney Amerika projesi

Tarihinin en pahalı kadrolarından birini kurarak şampiyonluk hedefleyen Galatasaray , bir yandan da uzun vadeli projelere odaklanıyor.

Her yıl yüksek maliyetlerle kurulan takımların sürdürülebilir olmadığı düşüncesiyle harekete geçen sarı-kırmızılı yönetim, altyapıya büyük önem verme kararı aldı. Bu kapsamda hem Türkiye'de hem de uluslararası alanda geniş çaplı yatırımlar planlanıyor.

AFRİKA'DA DROGBA ÖNCÜLÜĞÜNDE AKADEMİLER

Galatasaray, altyapı yatırımları kapsamında Afrika'ya açılıyor. İlk etapta Fildişi Sahili, Nijerya ve Senegal'de futbol akademileri kurmaya hazırlanan kulüp, bu süreçte eski yıldızları Didier Drogba ve Emmanuel Eboue'den destek alacak. Afrika kıtasında büyük bir saygınlığa sahip olan Drogba'nın etkisiyle, yetenekli genç futbolcuların keşfedilmesi ve eğitilmesi hedefleniyor.

Sarı-kırmızılılar, ayrıca günümüzün en büyük Afrikalı yıldızlarından biri olan Victor Osimhen'i de bu projelerde vitrine çıkararak genç futbolculara ilham vermeyi planlıyor.

MUSLERA GÜNEY AMERİKA'DA DEVREDE

Afrika'nın yanı sıra Güney Amerika'da da benzer projelere imza atmayı hedefleyen Galatasaray, burada ise kulübün sembol isimlerinden Fernando Muslera'nın tecrübelerinden faydalanacak. Uruguaylı kalecinin desteğiyle, özellikle Uruguay ve çevre ülkelerde genç yeteneklere ulaşılması amaçlanıyor.

TÜRKİYE'DE DOĞUYA YENİ OKULLAR

Yurtdışı projelerinin yanı sıra Türkiye'deki altyapı çalışmalarına da hız verilecek. Galatasaray, özellikle güneydoğu bölgelerinde yeni futbol okulları açarak, genç yetenekleri Türk futboluna kazandırmayı planlıyor.

Bu hamlelerle hem yerel hem de global ölçekte sürdürülebilir bir başarı hedefleyen sarı-kırmızılılar, kolları sıvadı.