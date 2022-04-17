Galatasaray ile Yeni Malatyaspor 10. randevuda

Galatasaray ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'de 18 Nisan Pazartesi günü 10. kez kozlarını paylaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray ile Yeni Malatyaspor 10. randevuda
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17 Nisan 2022 15:30
Galatasaray ile Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, Spor Toto Süper Lig'de 18 Nisan Pazartesi günü 10. kez karşı karşıya gelecek.

İki ekip arasında daha önce yapılan 9 lig maçında sarı-kırmızılılar 5, sarı-siyahlılar ise 2 kez galibiyet sevinci yaşadı. İki karşılaşma ise beraberlikle sonuçlandı.

Galatasaray'ın attığı 12 gole, Yeni Malatyaspor 6 golle karşılık verdi.

Takımlar arasında sezonun ilk yarısında oynanan müsabaka 0-0 berabere bitti.

- Galatasaray son 6 maçta yenilmedi

Galatasaray, Yeni Malatyaspor ile oynadığı son 6 lig maçında mağlup olmadı.

Sarı-kırmızılı ekip, Malatya temsilcisiyle oynadığı 6 maçın 4'ünü kazanıp 2'sinde berabere kaldı.

- İstanbul'daki maçlar

Galatasaray, Yeni Malatyaspor ile sahasında oynadığı 4 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, ev sahibi olduğu müsabakalarda attığı 9 gole karşın kalesinde bir gol gördü. 

 
 
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