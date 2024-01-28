Galatasaray ile Gaziantep FK, Süper Lig'de 10. randevuda

Galatasaray ile Gaziantep FK, Süper Lig'de 29 Ocak Pazartesi günü 10. kez kozlarını paylaşacak.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray ile Gaziantep FK, Süper Lig'de 10. randevuda
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
28 Ocak 2024 13:06
Galatasaray ile Gaziantep FK, Süper Lig'de 29 Ocak Pazartesi günü 10. kez karşı karşıya gelecek.

Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig'de beşinci sezonunu geçiren Gaziantep temsilcisi ile daha önce 9 maç yaptı. Galatasaray, söz konusu müsabakalarda biri hükmen olmak üzere 7 galibiyet aldı.

İki takım arasındaki bir maç beraberlikle sonuçlanırken, bir müsabakayı ise Gaziantep FK kazandı. Söz konusu mücadelelerde 21 gol atan sarı-kırmızılı takım, kalesinde 9 gol gördü.

- İstanbul'daki maçlar

Galatasaray, Gaziantep FK'ye karşı ev sahibi olduğu maçlarda mağlubiyet yaşamadı.

Sarı-kırmızılı takım, İstanbul'da oynanan 4 maçın 3'ünü kazanırken, birinde berabere kaldı.

Bu müsabakalarda 10 gol atan Galatasaray, kalesinde ise 5 gole engel olamadı.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery