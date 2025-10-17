17 Ekim
Ümraniye-Sarıyer
20:00
17 Ekim
Union Berlin-Mönchengladbach
21:30
17 Ekim
Real Oviedo-Espanyol
22:00
17 Ekim
PSG-Strasbourg
21:45
17 Ekim
Fortuna Düsseldorf-E.Braunschweig
19:30
17 Ekim
Hannover 96-Schalke 04
19:30
17 Ekim
Standard Liege-Royal Antwerp
21:45
17 Ekim
Middlesbrough-Ipswich Town
22:00

Galatasaray ile Başakşehir 35. randevuda

Galatasaray ile RAMS Başakşehir, Süper Lig'de 35. kez karşı karşıya gelecek. Rekabette 19 galibiyetle üstün olan sarı-kırmızılılar, son 6 lig maçını kazandı ve bu süreçte rakibine sadece 2 gol şansı tanıdı.

calendar 17 Ekim 2025 12:47
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Galatasaray ile Başakşehir 35. randevuda
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.

Paylaş:

Galatasaray ile Başakşehir, Süper Lig'de yarın 35. kez karşı karşıya gelecek.
 
Eski adıyla İstanbul Büyükşehir Belediyespor'un 2007-08 sezonunda ilk kez Süper Lig'de yer almasıyla başlayan rekabette, geride kalan 34 maçtan 19'unu sarı-kırmızılılar, 7'sini turuncu-lacivertliler kazandı. Karşılaşmaların 8'i beraberlikle sonuçlandı.
 
Rebakke Galatasaray'ın 60 golüne, RAMS Başakşehir 38 golle cevap verdi.
 
BAŞAKŞEHİR'İN EV SAHİBİ OLDUĞU MAÇLAR
 
RAMS Başakşehir'in sahasındaki maçlarda Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor.
 
Ligde iki takım arasında 12'si Başakşehir Fatih Terim, 5'i Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan 17 maçta sarı-kırmızılılar 9, turuncu-lacivertli ekip ise 5 kez galip geldi. Taraflar 3 müsabakada berabere kaldı.
 
Söz konusu karşılaşmalarda Galatasaray 27, ev sahibi ekip ise 23 gol attı. İki takım arasında geçen sezon Başakşehir'in ev sahipliğindeki maçı sarı-kırmızılılar, 2-1 kazandı.
 
SON 6 LİG MAÇINDA GALATASARAY GALİP
 
Sarı-kırmızılı ekip, turuncu-lacivertliler karşısında son 6 Süper Lig maçından galibiyetle ayrıldı.
 
Galatasaray, 2022-23 sezonuyla başlayan süreçte rakibiyle 6 kez karşılaştı. Söz konusu maçların hepsini kazanan "Cimbom", bu karşılaşmalarda rakibinin filelerini 16 kez havalandırırken sadece 2 gol yedi.
 
EN FARKLI SKORLU GALİBİYETLER
 
Galatasaray, RAMS Başakşehir karşısında ligde en farklı skorlu galibiyetini 2022-23 sezonunun ilk yarısında deplasmandaki maçta 7-0'lık sonuçla aldı.
 
Başakşehir ise Galatasaray karşısında ligdeki en farklı galibiyetini sahasındaki maçlarda elde etti. Turuncu-lacivertli takım, rakibini 2017-18 sezonunda 5-1, 2014-15 ve 2016-17 sezonlarında da 4-0 yendi.
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • ŞL
  • AL
  • KL
TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 8 7 1 0 20 3 22
2 Trabzonspor 8 5 2 1 13 6 17
3 Göztepe 8 4 4 0 11 2 16
4 Fenerbahçe 8 4 4 0 12 5 16
5 Gaziantep FK 8 4 2 2 12 12 14
6 Beşiktaş 7 4 1 2 12 9 13
7 Samsunspor 8 3 4 1 10 8 13
8 Konyaspor 7 3 2 2 13 9 11
9 Alanyaspor 8 2 4 2 10 9 10
10 Antalyaspor 8 3 1 4 9 13 10
11 Kasımpaşa 8 2 3 3 8 9 9
12 Rizespor 7 2 2 3 9 11 8
13 Başakşehir 7 1 3 3 6 7 6
14 Gençlerbirliği 8 1 2 5 7 12 5
15 Kocaelispor 8 1 2 5 5 12 5
16 Eyüpspor 8 1 2 5 4 11 5
17 Kayserispor 8 0 5 3 5 17 5
18 Karagümrük 8 1 0 7 7 18 3
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.