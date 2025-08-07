07 Ağustos
Fredrikstad-FC Midtjylland
19:00
07 Ağustos
AEK Larnaca-Legia Warszawa
19:30
07 Ağustos
CFR Cluj-Braga
19:30
07 Ağustos
PAOK-Wolfsberger AC
20:30
07 Ağustos
Panathinaikos-Shakhtar
21:00
07 Ağustos
Servette-FC Utrecht
21:30
07 Ağustos
Rosenborg-Hammarby
19:00
07 Ağustos
Viking-Başakşehir
20:00
07 Ağustos
Anderlecht-FC Sheriff
21:00
07 Ağustos
St. Patrick's Athletic-Beşiktaş
21:45

Galatasaray iki isme odaklandı! Önce İlkay sonra Zeki

Galatasaray, İlkay Gündoğan için 1+1 yıllık anlaşma teklif ederken, sağ bek konusunda da millî yıldız Zeki Çelik için Roma ile masaya oturulacak.

calendar 07 Ağustos 2025 09:17
Haber: Türkiye, Fotoğraf: Imago
Galatasaray iki isme odaklandı! Önce İlkay sonra Zeki
Osmimhen ve Leroy Sane gibi isimleri kadrosuna katan Galatasaray, yerli oyuncu kadrosunu da çeşitlendirerek sezona güçlü bir giriş yapmak istiyor.

Manchester City forması giyen ve kulübüyle ayrılık aşamasında olan İlkay Gündoğan ile son birkaç gündür yeniden temas kuran ve menajeri ile görüşen Galatasaray, tecrübeli oyuncu için somut bir adım attı.

İLKAY'A MAAŞ TEKLİFİ

Menajerliğini de yapan amcası İlhan Gündoğan aracılığıyla 4,5 milyon Euroluk teklif yapıldı. Oyuncuya 1+1 yıllık mukavele önerildi. İlkay, Manchester City'den bedelsiz olarak çıkış yapması durumunda transfer resmiyet kazanabilir.


ÇELİK DÜNDEN RAZI

Sarı kırmızılıların bir başka yerli hedefi de millî oyuncu Zeki Çelik olacak!

Sağ beke takviye yapma kararı alan Galatasaray, yabancı kontenjanı nedeniyle bu bölgeye yerli bir oyuncu takviyesi planlandı. Galatasaray Kulübü, Roma ile 1 yıllık sözleşmesi kalan milli futbolcu için önümüzdeki haftalarda İtalyan ekibi ile masaya oturacak.

Adı daha önce de gündeme gelen Zeki Çelik'in de kulüplerin anlaşması durumunda sarı kırmızılılara çok sıcak baktığı biliniyor. Eğer Zeki Çelik işi somutlaşırsa teknik direktör Okan Buruk'un eli kadro kurulumunda çok rahatlayacak.


 
