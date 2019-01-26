Galatasaray, Ighalo için şartları zorluyor!

Forvet transferi için geçtiğimiz günlerde Dubai çıkarması yapangündemindeki ilk üç isim; Alan Carvalho, Alexandre Pato, Benjamin Tetteh…Alan'la anlaşmaya yakın olan sarı-kırmızılılar, kulübü Guangzhou Evergrande'nin forvet almasını bekliyor. Pato'nun Çin'de kazandığı 10 milyon dolar ve Tetteh için kulübü S.Prag'ın 12 milyon Euro bonservis talep etmesi olası transferleri zora soktu. İdari menajer Şükrü Hanedar da İtalya seferinden sonuç alamadı. Sassuolo Babacar'ı, Lazio da Caicedo'yu kiralık bırakmaya yanaşmadı.G.Saray'ın imdadına menajer William D'Avila yetişti. Ndiaye'yi ve Rodrigues'in satışlarından sarı-kırmızılı kulübün kasasına 25 milyon Euro sokan D'Avila, Türkiye haklarına sahip olduğu Nijeryalı santrfor Odion Ighalo'yu gündeme getirdi.Watford'dan 23 milyon Euro bonservis karşılığı gittiği Çin ekibi CC Yatai'den ayrılma kararı alan İghalo, Suudi Arabistan'dan gelen cazip teklifleri geri çevirdi. 29 yaşındaki Nijeryalı için Galatasaray kiralama şartlarını sonuna kadar zorlayacak. İghalo'nun sarıkırmızılı kulübe gelmeye sıcak baktığı öğrenildi.