Galatasaray için Rosier iddiası!

Galatasaray'ın son olarak Beşiktaş forması giyen Valentin Rosier'i kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

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Galatasaray için Rosier iddiası!
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31 Ekim 2024 09:25
Ara transferde öncelikle sağ bek takviyesi yapmak isteyen Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi.

Sabah'ta yer alan habere göre; sarı-kırmızılı kulübün, daha önce Beşiktaş forması giyen Valentin Rosier'e kancayı taktığı iddia edildi.

JELERT KARARI

İspanya'da Leganes kulübünde oynayan Rosier için yapılan ilk temas olumlu geçti. Jelert'i kiralık göndermeyi planlayan Cimbom, Rosier'i hırsı, enerjisi ve Süper Lig'i tanıması nedeniyle öncelikli isimler arasında düşünüyor.

Leganes'le sözleşmesi sezon sonunda bitecek 28 yaşındaki yıldız, Galatasaray'a gelmeye hazır olduğu mesajını verdi. 

 
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