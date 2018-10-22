  •  
    Canlı yayında Beşiktaş için olay iddia! ''%99...''
  •  
    Fenerbahçe'de korkunç an! Hastaneye kaldırıldı
  •  
    Beşiktaş, İzmir'de o ismi kaybetti! Haftaya yok...
  •  
    İtalya'dan Emre Can için şok bir haber! Kanser...
  •  
    Emenike'den Fener'e; "Şaka değil, uyanın.."

Galatasaray için Nicolas Haas iddiası!

Galatasaray'da transfer konusunda İtalya'dan flaş bir iddia gündeme geldi.

Kaynak: Milliyet
Galatasaray için Nicolas Haas iddiası!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
22 Ekim 2018 04:06
Galatasaray'da transfer konusunda devre arası için flaş bir iddia gündeme geldi.

İtalya basınında yer alan haberde, sarı-kırmızılı takımın, İtalya'da Atalanta takımında kiralık oynayan Nicolas Haas ile ilgilendiği öne sürüldü.

Bonservisi Palermo kulübünde olan İsviçreli orta saha oyuncusu için Galatasaray'ın takipte olduğu belirtildi.

22 yaşındaki futbolcuyu ayrıca Sevilla ve Werder Bremen kulüplerinin de izlemede olduğu ifade edildi.


Sporx mobil uygulamasıyla spor haberlerine herkesten önce ulaşmak için tıklayın
3 TL'ye dünyaları kazandılar. Sen de kazanmak için hemen tıkla!


SON HABERLER
Tümü
  • PUAN DURUMU
  • FİKSTÜR
  • STSL
  • 1.Lig
  • İng
  • Alm
  • İsp
  • İta
  • Fra
  • Hol
TÜMÜ
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Bu siteye giriş yaparak çerez kullanımını kabul etmiş sayılıyorsunuz. Daha fazla bilgi için