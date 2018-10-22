Galatasaray için Nicolas Haas iddiası!

transfer konusunda devre arası için flaş bir iddia gündeme geldi.İtalya basınında yer alan haberde, sarı-kırmızılı takımın, İtalya'da Atalanta takımında kiralık oynayan Nicolas Haas ile ilgilendiği öne sürüldü.Bonservisi Palermo kulübünde olan İsviçreli orta saha oyuncusu için Galatasaray'ın takipte olduğu belirtildi.22 yaşındaki futbolcuyu ayrıca Sevilla ve Werder Bremen kulüplerinin de izlemede olduğu ifade edildi.