GALATASARAY'A SICAK BAKIYOR

İtalyan kulübü Milan,'yu serbest bırakacak. İtalyan yıldız, takımın ABD'de yapacağı kamp kadrosuna alınmadı. Orta sahayı takviye etmeyi planlayan Galatasaray ise bunun üzerine beklemeye geçti.Esas mevkisi ön libero olan Montolivo, merkez orta saha ve 10 numara pozisyonlarında da görev yapabiliyor. Tecrübesi ve soğukkanlılığı en önemli artıları arasında. Bu yüzden Aslan gözlerini ona dikti ve pusuya yattı.Kulübüyle 2019'a kadar mukavelesi bulunan tecrübeli oyuncu, resmen serbest bırakıldığında Sarı-Kırmızılılar devreye girecek. İddialara göre; İtalyan futbolcunun menajeriyle bir telefon görüşmesi gerçekleştirildi. Buradaki hava, Montolivo'nun Galatasaray'a oldukça sıcak baktığı yönündeydi.UEFA'nın getirdiği finansal kısıtlamalar sebebiyle kiralık ve bonservisi elinde olan oyuncular önem kazandı. Yani Montolivo transferi, Galatasaray adına her açıdan mantıklı duruyor.