07 Ağustos
Fredrikstad-FC Midtjylland
19:00
07 Ağustos
AEK Larnaca-Legia Warszawa
19:30
07 Ağustos
CFR Cluj-Braga
19:30
07 Ağustos
PAOK-Wolfsberger AC
20:30
07 Ağustos
Panathinaikos-Shakhtar
21:00
07 Ağustos
Servette-FC Utrecht
21:30
07 Ağustos
Rosenborg-Hammarby
19:00
07 Ağustos
Viking-Başakşehir
20:00
07 Ağustos
Anderlecht-FC Sheriff
21:00
07 Ağustos
St. Patrick's Athletic-Beşiktaş
21:45

Galatasaray için bir kaleci iddiası daha: Carnesecchi

Ederson görüşmeleri tıkanınca alternatif isimlere yönelen Galatasaray, Atalanta'nın 25 yaşındaki file bekçisi Marco Carnesecchi'ye kancayı taktı.

calendar 07 Ağustos 2025 12:14
Haber: Sözcü, Fotoğraf: Imago
Ederson görüşmeleri tıkanınca farklı isimlere yönelen Galatasaray, Atalanta'nın 25 yaşındaki file bekçisini bir diğer hedef olarak belirledi.

Yöneticiler İtalya'ya çıkarma yapmak için hazırlıklara başladı

Transfer döneminin büyük bir kısmını Victor Osimhen'e ayıran Galatasaray şimdi tama men kaleci trans ferine konsantre olmuş durumda. İlk hedef Manchester City'den Ederson'du, ancak görüşmeler yüksek maliyet nedeniyle tıkandı. Alternatif isimlere yönelen Cimbom, B, C, D planlarını dev reye soktu.


TAM TARİFE UYGUN İSİM

Dört koldan arayışa geçen sarı-kırmızılı yöneticiler ilk etapta Atalanta'da forma giyen Marco Carnesecchi'yi yakın markaja almış durumda. Abdullah Kavukcu'nun "İsmi basında çıkmamış 3 kaleciyle görüşüyoruz" tarifine uyan 25 yaşındaki file bekçisi için operasyon hazırlığı var.

5+20'LİK TEKLİF

Yakın zamanda İtalya gidecek olan Kavukcu, Atalanta ile masaya oturacak. 2028 yılına kadar sözleşmesi bulunan Marco Carnesecchi'nin güncel piyasa değeri 25 milyon Euro. Galatasaray'ın 5 milyon Euro kiralama, 20 milyon Euro da satın alma opsiyonuyla teklif sunacağı gelen haberler arasında.

SEZON PERFORMANSI

Geçtiğimiz sezonda Atalanta formasıyla 44 maça çıkan İtalyan kaleci, 18 maçta kalesini gole kapatırken 45 gole ise engel olamadı.


