05 Kasım
Ajax-Galatasaray
23:00
05 Kasım
Qarabag FK-Chelsea
20:45
05 Kasım
Pafos FC-Villarreal
20:45
05 Kasım
Newcastle-Athletic Bilbao
23:00
05 Kasım
Inter-Kairat Almaty
23:00
05 Kasım
M.City-B. Dortmund
23:00
05 Kasım
Club Brugge-Barcelona
23:00
05 Kasım
Marsilya-Atalanta
23:00
05 Kasım
Benfica-Leverkusen
23:00

Galatasaray için 9 puanlık rövanş!

Galatasaray, 280 gün önce aynı statta yenildiği Ajax ile hesabı kapatmak isterken Hollanda takımlarına karşı ilk galibiyet için de sahada olacak.

05 Kasım 2025 09:57
Haber: Nefes Gazetesi, Fotoğraf: AA
Galatasaray için 9 puanlık rövanş!
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde dördüncü haftaya 6 puanla 14'üncü sırada giren Galatasaray, bugün Ajax ile deplasmanda karşılaşacak.

Avrupa'nın kulüpler düzeyindeki en büyük futbol organizasyonunda doğrudan 36 takımlı lig aşamasından başlayan, ilk maçında Almanya'da Eintracht Frankfurt'a 5-1 yenilen Aslan; evindeki Liverpool (1-0) ve Bodo/Glimt (3-1) galibiyetleriyle toparlandı.

Sarı-kırmızılılar bugün kazanırsa Kupa 1'de 13 yıl sonra üst üste 3 galibiyet almış olacak, puanını da 9'a yükselterek ilk 24 yolunda önemli bir eşiği atlatacak.


28 ŞUT ATTI, 2-1 YENİLDİ

Cimbom en son Terim yönetimindeki 2012-13 sezonunun grup aşamasında Cluj'u 3-1, Manchester United'ı 1-0, Braga'yı 2-1 yenmişti. Hollanda takımlarıyla 13'üncü kez karşılaşacak Galatasaray, Ajax'a ise 280 gün sonra ikinci kez rakip olacak.

Aslan geçen sezon UEFA Avrupa Ligi'ndeki son maçında 30 Ocak'ta aynı stada çıkmış; topla oynamada %61'e %39 üstünlük sağlayıp 9'u isabetli 28 şut çektiği karşılaşmayı 2-1 kaybetmişti. Hollanda ekibinin başında Farioli varken tek golü Osimhen son dakikada atmıştı.

REKOR GELİŞTİRME PEŞİNDE

Son olarak Bodo/ Glimt ile oynanan maçta 2 kez rakip fileleri havalandıran Victor Osimhen, sarı-kırmızılı formayla Avrupa kupalarında üst üste gol atma rekorunu elinde bulunduruyor. Bu kulvarda süre aldığı son 7 maçın hiçbirini boş geçmeyen Nijeryalı santrfor 9 gol kaydetti. 

 

TakımlarOGBMAYP
1 Galatasaray 11 9 2 0 25 5 29
2 Fenerbahçe 11 7 4 0 21 8 25
3 Trabzonspor 11 7 3 1 17 7 24
4 Samsunspor 11 5 5 1 17 11 20
5 Göztepe 11 5 4 2 13 6 19
6 Gaziantep FK 11 5 3 3 15 18 18
7 Beşiktaş 11 5 2 4 18 15 17
8 Konyaspor 11 4 2 5 18 18 14
9 Alanyaspor 11 3 5 3 11 11 14
10 Başakşehir 11 3 4 4 12 9 13
11 Rizespor 11 3 4 4 12 14 13
12 Antalyaspor 11 4 1 6 12 20 13
13 Kocaelispor 11 3 2 6 10 15 11
14 Kasımpaşa 11 2 4 5 11 15 10
15 Kayserispor 11 1 6 4 11 24 9
16 Gençlerbirliği 11 2 2 7 10 16 8
17 Eyüpspor 11 2 2 7 6 14 8
18 Karagümrük 11 1 1 9 10 23 4
