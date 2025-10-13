13 Ekim
Kuzey Makedonya-Kazakistan
Galler-Belçika
Ukrayna-Azerbaycan
İzlanda-Fransa
İsveç-Kosova
Slovenya-İsviçre
Slovakya-Lüksemburg
Kuzey İrlanda-Almanya
Tunus-Namibya
Ekvator Ginesi-Liberya
Cape Verde-Swaziland
Kamerun-Angola
Lesotho-Zimbabve
Galatasaray'ı kızdıran Osimhen krizi

Galatasaray, Osimhen'in toprak sahada çalıştırılması ve kötü seyahat koşullarına isyan ederken, Nijerya Futbol Federasyonu'ndan gelen talep bardağı taşırdı.

calendar 13 Ekim 2025 08:42 | Son Güncelleme Tarihi: 13 Ekim 2025 09:00
Haber: Sözcü, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'ı kızdıran Osimhen krizi
Galatasaray'ın 75 milyon Euro'luk yıldızı Victor Osimhen, bir kez daha Nijerya Milli Takımı'nda yaşadığı olaylarla gündemde.
 
Sarı-kırmızılılar, hem oyuncunun toprak sahada antrenman yapmasına hem de eski otobüslerle yolculuk ettirilmesine tepki gösterirken, şimdi de Nijerya Futbol Federasyonu'ndan gelen ilginç bir talep can sıktı.
 
TOPRAK SAHADA ANTRENMAN, ESKİ OTOBÜSLE SEYAHAT
 
26 yaşındaki golcü, Lesotho ve Benin maçları için milli takıma katıldı. Ancak Nijerya kampında toprak sahada antrenman yapması ve bakımsız bir otobüsle taşınması, Galatasaray cephesinde büyük endişe yarattı. Daha önce Ruanda karşılaşmasında sakatlanan Osimhen, Galatasaray'ın Eyüpspor, Konyaspor ve Eintracht Frankfurt maçlarını kaçırmıştı.
 
NİJERYA'DAN ŞAŞIRTAN UYARI: "BİR DAHA OYUNDAN ALMAYIN"
 
Galatasaray'ın endişesi henüz dinmemişken, bu kez de Nijerya Futbol Federasyonu'ndan gelen bir talep ortalığı karıştırdı.
 
Üst düzey bir yetkilinin, Teknik Direktör Eric Chelle'yi Victor Osimhen'i sakatlık dışında bir daha oyundan almaması konusunda sert şekilde uyardığı öğrenildi. Lesotho karşısında 89. dakikada kenara alınan yıldız forvetin çıkarılması sonrası yaşanan tepkiler hatırlatılarak, benzer bir kararın yeniden verilmemesi istendi.
 
MİLLİ FORMAYLA PARLIYOR
 
Osimhen, Nijerya Milli Takımı formasıyla çıktığı 43 maçta 26 gole imza atarak dikkat çekiyor. Ancak Galatasaray, bu yüksek performansın oyuncunun sağlığından olmaması için milli takım sürecinin daha profesyonel şartlarda yürütülmesini bekliyor.
