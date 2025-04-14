Galatasaray'ı kanatlandıran isimler: Yunus ve Barış Alper

Galatasaray'da Yunus Akgün ve Barış Alper Yılmaz, performanslarıyla takımdan ayrılan Wilfried Zaha ve Hakim Ziyech gibi isimleri unutturdu.

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray'ı kanatlandıran isimler: Yunus ve Barış Alper
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14 Nisan 2025 09:41
Galatasaray geçen iki sezonda Süper Lig'de mutlu sona ulaşırken, başrolde Mauro cardi ve yardımcı rollerde Dries Mertens ile Kerem Aktürkoğlu vardı. Üst üste üçüncü şampiyonluğa koşan sarı-kırmızılıları bu sezon ise Victor Osimhen sırtlarken, yardımcı rolleri Barış Alper Yılmaz ve Yunus Akgün üstlendi.

43 maça çıkan Barış Alper Yılmaz, 11 gol-5 asiste imzasını koydu. 37 kez sarı-kırmızılı formayı giyen Yunus Akgün de 12 gol-8 asistlik katkı sağladı. Kenar forvet rolündeki bu ikili, Galatasaray'ın Süper Lig'de bulduğu 71 golün 28'inde pay sahibi oldu.

Skor yükünün yüzde 35'ini çeken 2000 doğumlu Yunus ve Barış, takımdan ayrılan Wilfried Zaha ve Hakim Ziyech gibi maliyetli 30 yaş üzeri yıldızları unutturdu.

Geçen sezon 15 milyon Euro'ya yakın ücret ödenen Zaha-Ziyech ikilisi, tabelaya 21 kez etki etmişti. Yıllık ücretleri 2 milyon Euro'ya çıkartılacak Yunus ve Barış Alper daha sezonun bitmesine 7 hafta kala Zaha ve Ziyech'i solladı.

 

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