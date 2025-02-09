Galatasaray HDI Sigorta, sahasında set vermeden galip

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde 21. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u 3-0 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; Galatasaray.org
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Galatasaray HDI Sigorta, sahasında set vermeden galip
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09 Şubat 2025 00:07

Voleybol SMS Grup Efeler Ligi'nde 21. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, Bursa Büyükşehir Belediyespor'u konuk etti. 

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda oynanan mücadeleyi sarı kırmızılı ekip 3-0 kazandı.

Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol

Hakemler: Erdal Akıncı, Tuncay Sevim

Galatasaray HDI Sigorta: Ahmet Tümer, Patry, Cordosa, Oğuzhan Karasu, Arslan Ekşi, Zaytsev (Hasan Yeşilbudak(L), Caner Ergül, Muzaffer Yönet, JKovar)

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Arda Bostan, Morales, Kemal Kayhan, Erhan Hamarat, Panou, Fatih Uğur (Umut Özdemir, Emre Fırat, Gökhan Çatal, Yiğit Yıldız, Abreu)

Setler: 25-20, 25-23, 25-22

Süre: 96 dakika (27, 37, 32)

 



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