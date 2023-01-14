Galatasaray HDI Sigorta, evinde rahat kazandı!

Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, sahasında Kuzeyboru'yu 3-1 yendi.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray HDI Sigorta, evinde rahat kazandı!
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14 Ocak 2023 17:07
Voleybol Misli.com Sultanlar Ligi'nin 14. haftasında Galatasaray HDI Sigorta, sahasında Kuzeyboru'yu 3-1 mağlup etti.

Salon: Burhan Felek Vestel

Hakemler: Seçkin Yener, Mehmet Gül

Galatasaray HDI Sigorta: Gamze Kılıç, Eggleston, Popovic, Vasilantonaki, İlkin Aydın, Ayçin Akyol (Gizem Güreşen, Eda Kafkas, Sude Hacımustafaoğlu)

Kuzeyboru: Arelya Karasoy, Mitchem, Yasemin Yıldırım, Klimets, Ezgi Bektaş, Beatriz (Dilek Kınık, Nursevil Aydınlar, Rahimova, Paskova, Merve Atlıer, Sabriye Dikmen)

Setler: 25-14, 25-22, 21-25, 25-23

Süre: 97 dakika (19, 27, 25, 26)

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