Galatasaray HDI Sigorta'dan kritik galibiyet!

Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, SMS Grup Efeler Ligi'nin 7. haftasında konuk ettiği Gebze Belediyespor'u 3-2 yendi.
Sarı-kırmızılı ekip, bu sonuçla ligdeki 6. galibiyetini elde ederken, Gebze Belediyespor ise 5. yenilgisini yaşadı.
Salon: Burhan Felek Vestel Voleybol
Hakemler: Seçkin Yener, Onur Coşkun
Galatasaray HDI Sigorta: Jaeschke, Doğukan Ulu, Patry, Maar, Ahmet Tümer, Arslan Ekşi (Hasan Yeşilbudak, Caner Ergül, Wright, Can Koç, Gökçen Yüksel)
Gebze Belediyespor: Kemal Kayhan, Tervaportti, Yasin Aydın, Yiğit Yıldız, Suarez, Bahov (Metin Durmuş, Semih Çelik, Selim Kalaycı, Kaan Atmaca, Taner Kabakçı)
Setler: 25-23, 22-25, 25-19, 23-25, 15-6
Süre: 136 dakika
