Galatasaray HDI Sigorta'dan Faik Samed Güneş için sakatlık açıklaması

Sarı-kırmızılı kulübün açıklamasında, SMS Grup Efeler Ligi'nin ilk haftasında Altekma ile oynanan iç saha maçında sakatlanan Faik Samed Güneş'in sağ ayak bileği dış ile iç bağlarında yırtık ve ekleminin içinde ödem tespit edildiği aktarıldı.



Açıklamada oyuncunun tedavisine başlandığı da kaydedildi.



