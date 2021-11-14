Galatasaray HDI Sigorta Cizrespor'u mağlup etti

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 8. hafta maçında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Allpower Akü Cizre Belediyespor'u 3-1 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray HDI Sigorta Cizrespor'u mağlup etti
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14 Kasım 2021 17:19
Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 8. hafta maçında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Allpower Akü Cizre Belediyespor'a konuk oldu.

Mücadeleyi Galatasaray HDI Sigorta 3-1 kazandı.

Salon: Şırnak

Hakemler: Zeki Bocutçu, Hüseyin Okumuş

Allpower Akü Cizre Belediyespor: Divis, Umut Demir, Seganov, Özkan Hayırlı, Emin Gök, Fatih Uslu (Andaç Kapan, Ahmet Arslan, Uriarte, Selim Demir)

Galatasaray HDI Sigorta: Yasin Aydın, Beytullah Hatipoğlu, Vahit Emre Savaş, Murat Yenipazar, Torres, Sedlacek (Doğukan Ulu, Onurcan Çakır)

Setler: 25-23, 14-25, 19-25, 23-25

Süre: 119 dakika (32, 23, 28, 36)


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