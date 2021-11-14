Galatasaray HDI Sigorta Cizrespor'u mağlup etti

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 8. hafta maçında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Allpower Akü Cizre Belediyespor'a konuk oldu.
Mücadeleyi Galatasaray HDI Sigorta 3-1 kazandı.
Salon: Şırnak
Hakemler: Zeki Bocutçu, Hüseyin Okumuş
Allpower Akü Cizre Belediyespor: Divis, Umut Demir, Seganov, Özkan Hayırlı, Emin Gök, Fatih Uslu (Andaç Kapan, Ahmet Arslan, Uriarte, Selim Demir)
Galatasaray HDI Sigorta: Yasin Aydın, Beytullah Hatipoğlu, Vahit Emre Savaş, Murat Yenipazar, Torres, Sedlacek (Doğukan Ulu, Onurcan Çakır)
Setler: 25-23, 14-25, 19-25, 23-25
Süre: 119 dakika (32, 23, 28, 36)
Mücadeleyi Galatasaray HDI Sigorta 3-1 kazandı.
Salon: Şırnak
Hakemler: Zeki Bocutçu, Hüseyin Okumuş
Allpower Akü Cizre Belediyespor: Divis, Umut Demir, Seganov, Özkan Hayırlı, Emin Gök, Fatih Uslu (Andaç Kapan, Ahmet Arslan, Uriarte, Selim Demir)
Galatasaray HDI Sigorta: Yasin Aydın, Beytullah Hatipoğlu, Vahit Emre Savaş, Murat Yenipazar, Torres, Sedlacek (Doğukan Ulu, Onurcan Çakır)
Setler: 25-23, 14-25, 19-25, 23-25
Süre: 119 dakika (32, 23, 28, 36)