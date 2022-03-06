Galatasaray HDI Sigorta, Afyon'u deplasmanda devirdi!

Voleybol AXA Sigorta Efeler Ligi 22. hafta maçında Galatasaray HDI Sigorta, deplasmanda Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş karşı karşıya geldi.
Mücadeleyi Galatasaray HDI Sigorta 3-1 kazandı.
Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu
Hakemler: Burhan İlhan, Adem Türkmen
Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş: Cansın Ogbai Enaboifo, Mehmet Almaz, Tiurin, Umut Durur, Mbativou, Mejias (Tarık Emre Sipahioğlu, Kadir Cin, İlker Esin, Resul Gün, Yiğit Yıldız)
Galatasaray HDI Sigorta: Torres, Yasin Aydın, Vahit Emre Savaş, Hakkı Çapkınoğlu, Murat Yenipazar, Divis (Beytullah Hatipoğlu, Doğukan Ulu)
Setler: 22-25, 26-24, 20-25, 19-25
Süre:120 dakika (30, 32, 31, 27)
Mücadeleyi Galatasaray HDI Sigorta 3-1 kazandı.
Salon: Prof. Dr. Veysel Eroğlu
Hakemler: Burhan İlhan, Adem Türkmen
Avşar Maden Suyu Afyon Belediye Yüntaş: Cansın Ogbai Enaboifo, Mehmet Almaz, Tiurin, Umut Durur, Mbativou, Mejias (Tarık Emre Sipahioğlu, Kadir Cin, İlker Esin, Resul Gün, Yiğit Yıldız)
Galatasaray HDI Sigorta: Torres, Yasin Aydın, Vahit Emre Savaş, Hakkı Çapkınoğlu, Murat Yenipazar, Divis (Beytullah Hatipoğlu, Doğukan Ulu)
Setler: 22-25, 26-24, 20-25, 19-25
Süre:120 dakika (30, 32, 31, 27)