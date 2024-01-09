Galatasaray geri çağırdı: Berkan Kutlu

Galatasaray'ın Genoa'ya kiralık gönderdiği Berkan Kutlu'nun geri çağırma maddesini kullandığı belirtildi. İşte detaylar...

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Galatasaray geri çağırdı: Berkan Kutlu
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09 Ocak 2024 01:28
Son güncelleme 09 Ocak 2024 01:31
Ocak transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray için flaş bir iddia ortaya atıldı.

Fabrizio Romano'nun haberine göre; Galatasaray, Genoa'ya kiralanan Berkan Kutlu'nun geri çağırma maddesini kullandı.

GALATASARAY'A GERİ DÖNECEK

Habere göre 25 yaşındaki orta saha, önümüzdeki günlerde sarı kırmızılı takıma geri dönecek.

Galatasaray, sezon başında Berkan Kutlu'yu 5 milyon euroluk satın alma opsiyonuyla İtalyan ekibine kiraladı.

GERİ ÇAĞIRMA MADDESİ VARDI

Yapılan anlaşmada sarı kırmızılı takımın istediği takdirde oyuncuyu geri çağırma maddesinin bulunduğu belirtildi.

Berkan Kutlu, Geno ile bu sezon 8 maçta forma giydi ve 716 dakika süre aldı.

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