Galatasaray gençleşti, daha da gençleşecek!

Galatasaray'da Hatayspor karşılaşmasında büyük bir değişim yaşandı. Geçen sezon zaman zaman yaş ortalaması 33 olan sarı-kırmızılılarda, Hatayspor maçının yaş ortalaması 25 oldu...

Haber; Sabah, Fotoğraf; AA
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Galatasaray gençleşti, daha da gençleşecek!
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08 Aralık 2020 09:01
Galatasaray bu sezon gençleşmeye devam ediyor. Geçen sezon bazı maçlarda yaş ortalaması 33'e kadar yükselen sarı-kırmızılı ekip, yedek oyuncuların devreye girmesiyle gençleşti.

Hatay karşısında 30 yaşın altında 8 isim sahada yer aldı ve yaş ortalaması 26.6'ya düştü. Sonradan oyuna giren 5 oyuncuyla birlikte bu rakam 25.18'e kadar geriledi. Donk (35) en yaşlı isim olurken onu Fatih (33) ve Feghouli (30) takip etti.

Kaleci Okan ve Luyindama'nın takıma dahil olması halinde Cimbom'un yaş ortalaması daha da düşecek.




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