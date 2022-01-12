Galatasaray'da Fatih Terim'in vedası sonrası Gedson Fernandes transferi askıya alındı.



Portekiz spor gazetesi Record'da yer alan habere göre; Gedson'un transferi Fatih Terim'in en büyük isteğiydi ancak Terim'in gidişi sonrası transfer görüşmeleri de durdu. Genç oyuncunun da kendine Galatasaray dışında opsiyonlar araştırmaya başladığı kaydedildi.



BENFICA DA KİRALAMAYA SICAK BAKIYOR



Benfica'nın da Gedson'a uyacak ve tekrar formunu artıracağı bir kulübe, gerekirse maaşını da kulüp vermek üzere kiralamaya çok sıcak bakıyor.



BU SEZON YALNIZCA 47 DAKİKA



Galatasaray'da geçirdiği kiralık döneminde formunu artıran 23 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon Jorge Jesus ile 3 lig maçında yalnızca 47 dakika süre alabildi.



