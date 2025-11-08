Galatasaray GAİN'den derbide Beşiktaş'a fark!

Bu sonuçla birlikte Galatasaray, bu sezonki tüm maçlarını kazandı ve 21 puanla namağlup liderliğini sürdürdü.





Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk ve Kadın Futboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Emir Aral, derbi öncesinde sarı-kırmızılı takıma başarılar diledi.

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 8. haftasındaki derbide Galatasaray GAİN, Beşiktaş'ı konuk etti.Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan karşılaşmayı Sarı-Kırmızılılar 5-0 kazandı.Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 32. dakikada, 39. dakikada, 45+1. dakikadave 76 ile 90+1. dakikalardakaydetti.Ligde 2 galibiyeti bulunan ve 3 puan hasreti 5 maça çıkan Beşiktaş ise 7 puanda kaldı ve 10. sırada konumlandı.Ligde gelecek hafta Galatasaray, Yüksekovaspor'u konuk edecek. Beşiktaş ise deplasmanda Bornova HİTAB ile karşı karşıya gelecek.Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki derbiye iki ekip de kontrollü bir oyunla başladı. Takımlar ilk 30 dakikalık zaman diliminde pozisyon bulmakta güçlük çekti.Sonrasında oyunda üstünlüğü ele geçiren Galatasaray, 32. dakikada Valentina Giacinti'nin ceza yayı içinden attığı golle 1-0 öne geçti. Sarı-kırmızılı takım, 39. dakikada ise Ebru Topçu'nun ceza sahası dışından sağ çaprazdan kaydettiği golle farkı 2'ye çıkardı: 2-0. Marta Cintra ile 45+1. dakikada bir gol daha bulan ev sahibi ekip, derbide farkı 3'e yükseltti: 3-0.Galatasaray, ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.İkinci yarı düşük tempoda bir oyuna sahne olurken sarı-kırmızılı takım, 76. dakikada Ngah Manga'nın ceza sahası içinden bulduğu golle 4-0'lık üstünlüğü yakaladı. Manga ile 90+1. dakikada kontrataktan bir kez daha ağları havalandıran Galatasaray, skoru 5-0 yaptı.Kalan sürede başka gol olmadı ve Galatasaray GAİN, derbiyi 5-0 kazandı.