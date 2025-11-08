08 Kasım
Antalyaspor-Beşiktaş
20:00
08 Kasım
Gaziantep FK-Rizespor
2-2
08 Kasım
Girona-Alaves
1-066'
08 Kasım
Fortuna Sittard-SC Heerenveen
22:00
08 Kasım
FC Volendam-NAC Breda
20:45
08 Kasım
Excelsior-Heracles
18:30
08 Kasım
AS Monaco-Lens
23:05
08 Kasım
Le Havre-Nantes
21:00
08 Kasım
Marsilya-Brest
19:00
08 Kasım
Parma -AC Milan
22:45
08 Kasım
Juventus-Torino
20:00
08 Kasım
Lecce-Verona
0-021'
08 Kasım
Como-Cagliari
0-120'
08 Kasım
Espanyol-Villarreal
23:00
08 Kasım
Atletico Madrid-Levante
20:30
08 Kasım
Sevilla-Osasuna
18:15
08 Kasım
Sunderland-Arsenal
20:30
08 Kasım
Chelsea-Wolves
23:00
08 Kasım
Trabzonspor-Alanyaspor
1-019'
08 Kasım
West Ham United-Burnley
18:00
08 Kasım
Everton-Fulham
18:00
08 Kasım
Tottenham-M. United
2-190'
08 Kasım
Mönchengladbach-FC Köln
20:30
08 Kasım
Union Berlin-Bayern Munih
17:30
08 Kasım
Hoffenheim-RB Leipzig
17:30
08 Kasım
Hamburger SV-B. Dortmund
17:30
08 Kasım
Leverkusen-FC Heidenheim
17:30
08 Kasım
Amed Sportif-Hatayspor
19:00
08 Kasım
Sakaryaspor-Serik Belediyespor
1-159'
08 Kasım
Sivasspor-Manisa FK
3-2
08 Kasım
Bandırmaspor-Boluspor
1-0
08 Kasım
Kasımpaşa-Göztepe
20:00
08 Kasım
PEC Zwolle-S. Rotterdam
23:00

Galatasaray GAİN'den derbide Beşiktaş'a fark!

Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 8. haftasında Galatasaray GAİN, konuk ettiği Beşiktaş'ı 5-0 mağlup etti.

Galatasaray GAİN'den derbide Beşiktaş'a fark!
Turkcell Kadın Futbol Süper Ligi'nin 8. haftasındaki derbide Galatasaray GAİN, Beşiktaş'ı konuk etti.

Florya Metin Oktay Tesisleri'nde oynanan karşılaşmayı Sarı-Kırmızılılar 5-0 kazandı. 

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 32. dakikada Valentina Giacinti️, 39. dakikada Ebru Topçu, 45+1. dakikada Marta Silva ve 76 ile 90+1. dakikalarda Marie Manga kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Galatasaray, bu sezonki tüm maçlarını kazandı ve 21 puanla namağlup liderliğini sürdürdü.

Ligde 2 galibiyeti bulunan ve 3 puan hasreti 5 maça çıkan Beşiktaş ise 7 puanda kaldı ve 10. sırada konumlandı. 

Ligde gelecek hafta Galatasaray, Yüksekovaspor'u konuk edecek. Beşiktaş ise deplasmanda Bornova HİTAB ile karşı karşıya gelecek. 

MAÇTAN DAKİKALAR

Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki derbiye iki ekip de kontrollü bir oyunla başladı. Takımlar ilk 30 dakikalık zaman diliminde pozisyon bulmakta güçlük çekti.


Sonrasında oyunda üstünlüğü ele geçiren Galatasaray, 32. dakikada Valentina Giacinti'nin ceza yayı içinden attığı golle 1-0 öne geçti. Sarı-kırmızılı takım, 39. dakikada ise Ebru Topçu'nun ceza sahası dışından sağ çaprazdan kaydettiği golle farkı 2'ye çıkardı: 2-0. Marta Cintra ile 45+1. dakikada bir gol daha bulan ev sahibi ekip, derbide farkı 3'e yükseltti: 3-0.

Galatasaray, ilk yarıyı 3-0 önde tamamladı.

İkinci yarı düşük tempoda bir oyuna sahne olurken sarı-kırmızılı takım, 76. dakikada Ngah Manga'nın ceza sahası içinden bulduğu golle 4-0'lık üstünlüğü yakaladı. Manga ile 90+1. dakikada kontrataktan bir kez daha ağları havalandıran Galatasaray, skoru 5-0 yaptı.

Kalan sürede başka gol olmadı ve Galatasaray GAİN, derbiyi 5-0 kazandı.

Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Metin Öztürk ve Kadın Futboldan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Emir Aral, derbi öncesinde sarı-kırmızılı takıma başarılar diledi.

