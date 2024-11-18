Galatasaray Fuzul, Fenerbahçe İstanbul Jet'i mağlup etti!

Galatasaray Fuzul, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi A Grubu 3. hafta maçında Fenerbahçe İstanbul Jet'i 83-79 mağlup etti.

Haber; AA, Fotoğraf; AA
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Galatasaray Fuzul, Fenerbahçe İstanbul Jet'i mağlup etti!
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18 Kasım 2024 14:49
Galatasaray Fuzul, Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi A Grubu 3. hafta maçında Fenerbahçe İstanbul Jet'i 83-79 yendi.

Fenerbahçe Metro Enerji Spor Salonu'ndaki derbi maçın ilk çeyreğini 24-16 önde bitiren sarı-kırmızılı ekip, devre arasına da 46-36 üstün girdi. Galatasaray, üçüncü çeyreğini 60-56 önde geçtiği maçı 83-79 kazandı.

Bu sonuçla Galatasaray Fuzul, 3'te 3 yaparak sezona namağlup devam ederken Fenerbahçe İstanbul Jet, ligdeki ilk yenilgisini yaşadı.

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