Galatasaray, Fenerbahçe'yi kontrada 1 golle geçti

Bu sezon kontradan en çok gol atan büyük takım Galatasaray oldu.

Haber; Takvim, Fotoğraf; AA
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Galatasaray, Fenerbahçe'yi kontrada 1 golle geçti
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28 Mart 2023 12:52
Lider Galatasaray bu sezon istatistikleri altüst etmeyi sürdürdü.

Okan Buruk yönetimindeki Aslan, Spor Toto Süper Lig'de kontradan bulduğu gol sayısında şampiyonluk yolundaki ezeli rakiplerini geride bırakmayı başardı.

Kontra ataktan şu ana kadar 17 gol atmayı başaran Cimbom'un yarıştaki en yakın takipçisi Fenerbahçe ise 16 gol üretti. Öte yandan yine Galatasaray'ın rakiplerinden Beşiktaş kontra ataklardan 7 gol bulurken, yaşadığı düşüş sonrasında yarışın gerisinde kalan Trabzonspor ise 6 kez kontradan gol bulabildi.

Galatasaray, geride kalan haftalarda 52 gol atarken kalesinde ise 19 gol gördü.

OKAN BURUK FARK YARATTI

Okan Buruk, bu sezon Galatasaray'ın başında hiçbir derbi maçı kaybetmedi ve dev maçlarda fark yaratmayı başardı. 




 
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