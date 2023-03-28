Lider Galatasaray bu sezon istatistikleri altüst etmeyi sürdürdü.Okan Buruk yönetimindeki Aslan, Spor Toto Süper Lig'de kontradan bulduğu gol sayısında şampiyonluk yolundaki ezeli rakiplerini geride bırakmayı başardı.Kontra ataktan şu ana kadaratmayı başaran Cimbom'un yarıştaki en yakın takipçisiise 16 gol üretti. Öte yandan yine Galatasaray'ın rakiplerindenkontra ataklardan 7 gol bulurken, yaşadığı düşüş sonrasında yarışın gerisinde kalanise 6 kez kontradan gol bulabildi.Galatasaray, geride kalan haftalarda 52 gol atarken kalesinde ise 19 gol gördü.Okan Buruk, bu sezon Galatasaray'ın başında hiçbir derbi maçı kaybetmedi ve dev maçlarda fark yaratmayı başardı.