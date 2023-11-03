Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa maçının tarihi değişti!

TFF, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa maçının tarihinin değiştirildiğini açıkladı.

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Galatasaray - Fenerbahçe Süper Kupa maçının tarihi değişti!
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03 Kasım 2023 19:07
Son güncelleme 03 Kasım 2023 19:18
TFF, Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanacak Süper Kupa maçının tarihinin değiştirildiğini duyurdu.

Süper Kupa maçının 30 Aralık 2023 tarihinden 29 Aralık 2023 tarihine alındığı belirtildi.

Yapılan açıklamada, "2022-2023 Sezonu Süper Lig Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası Şampiyonu Fenerbahçe arasındaki 2023 Turkcell Süper Kupa müsabakası, 29 Aralık 2023 Cuma günü Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da oynanacaktır. Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda yapılacak maç saat 20.45'te başlayacaktır." denildi.

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