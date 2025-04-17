Galatasaray: 'Ezeli rakibimizle oynadığımız maçların ayrı bir havası var.'

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara ve Galatasaray HDI Sigorta Başantrenörü Umut Çakır ile oyunculardan Arslan Ekşi, SMS Grup Efeler Ligi'nde şampiyonluğa ulaşmak istediklerini söyledi.



Mehmet Cibara, Umut Çakır ve Arslan Ekşi, Galatasaray HDI Sigorta'nın Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda SMS Grup Efeler Ligi play-off 1-4 etabında Fenerbahçe Medicana'yı 3-1 yenerek finale yükseldiği derbinin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.



Cibara, çok güzel bir play-off turu yaşandığını belirterek, "4 takım da çok iyi mücadele ediyor. Bizim ezeli rakibimizle oynadığımız maçların ayrı bir havası var. Onlar da çok iyi oynadılar ve mücadele ettiler. Onları tebrik ediyorum. Bugün biz kazanırız, yarın onlar kazanır. Sonuçta bu ezeli bir rekabet. Yeter ki bu ebedi dostluk bozulmasın.



Şimdi Şampiyonlar Ligi biletini cebimize koyduk ama bu durum her şeyin bittiğini göstermiyor. Aksine yeniden başladığımızı gösteriyor. Ziraat Bankkart maçı için var gücümüzle hazırlanacağız. Umarım sakatlıklarımız da o zamana kadar toparlanır. Uzun bir seri var. Şampiyon olmak için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullandı.



Sarı-kırmızılı takımda Arslan Ekşi'nin rahatsızlığına rağmen sahaya çıkıp mücadele etmesine değinen Cibara, "Kendisi çok büyük fedakarlık yaptı. 3 gündür rahatsızlığı vardı.



31-29 kaybettiğimiz sette bile sorumluluk aldı. Olmadı ama ona rağmen mücadele etti. Gerçekten sadece Galatasaray için değil, Türk voleybolu için büyük bir karakter. Örnek bir şahsiyet. Bu yüzden ona ayrıca teşekkür etmek istiyorum." diye konuştu.



Umut Çakır: "Bu takım şampiyonluğu hak ediyor"



Başantrenör Umut Çakır ise Fenerbahçe Medicana'nın çok zor bir rakip olduğunu belirterek, "Ligde 2 kez mağlup olduğumuz Fenerbahçe'yi 2 defa yenerek finale kaldık. Çok mutluyuz. Galatasaray'ın erkek voleybol takımıyla ilgili özlemleri var. En son 1988-1989'da şampiyon olmuş bir takımız. Bu takım şampiyonluğu hak ediyor. Hep beraber inşallah bu hedefe ulaşacağız." değerlendirmesinde bulundu.



Fenerbahçe Medicana'ya karşı 2. seti şanssız bir şekilde kaybettiklerini dile getiren Umut Çakır, "Şanssız bir şekilde 2. seti kaybetmemize rağmen 3. sete moralimizi bozmadan çıktık. Çok iyi bir takımız. Maçı çok istediğimizi her sayıda gösterdiğimizi düşünüyorum." şeklinde konuştu.



Sarı-kırmızılı takımın oyuncularından Arslan Ekşi ise sezon başından beri çok zor zamanlar geçirdiklerini vurgulayarak, "Sakatlıklar yaşadık. Yarı final serisinin ilk maçında 3-0 kazanarak ne kadar güçlü bir ekip olduğumuzu gösterdik.



Bugün özellikle hem saha içinde hem saha dışında büyük bir ekip vardı. Çok çalıştık ve kazandık. Önümüzde Ziraat Bankkart maçı var. Avrupa şampiyonu olmuş bir takım. Bu sene çok formdalar. İnşallah izleyenlere güzel bir final izlettirip kupayı kazanırız." ifadelerini kullandı.



