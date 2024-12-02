Galatasaray - Eyüpspor; 48 dk futbol, 58 dk ara

Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında sahasında Eyüpspor ile 2-2 berabere kaldı. Maçta topun oyunda kalma süresi de belli oldu.
İki takımın karşı karşıya geldiği mücadele uzatma dakikalarıyla birlikte toplam 107 dakika 54 saniye sürdü.
Topun oyunda kaldığı süre ise 48 dakika 59 saniyede kaldı. Karşılaşmada 58 dakika 55 saniye oynanmayan süre olarak göze çarptı.
Galatasaray - Eyüpspor maçında;
İlk Yarı Uzatma Dakikaları: 8 dakika 50 Saniye
İkinci Yarı Uzatma Dakikaları: 9 dakika 4 Saniye
Toplam Uzatma Dakikaları: 17 dakika 54 Saniye
Toplam Oynanan Süre: 107 Dakika 54 Saniye
Topun Oyunda Kalma Süresi: 48 dakika 59 Saniye
Topun Oyunda Olmadığı Süre: 58 Dakika 55 Saniye
OKAN BURUK NE DEDİ?
Karşılaşma sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, topun oyunda kalma süresiyle ilgili hakeme tepki gösterdi.
Okan Buruk yaptığı açıklamada, "Geçen hafta Bodrum FK maçının ilk yarısında top oyunda 21 dakika kalmıştı. Maçların çoğu oynanmadan geçiyor. Bu bir alışkanlık ama hakemlerin buna izin vermemesi gerekiyor. Herhalde mevcut sistem içinde hakemlere ilk öğretilen oyunu yavaşlatmaları. Onlara, 'Oyun ne kadar yavaş olursa avantajınıza.' diyorlar herhalde. Eyüpspor'da 8-9 kişi yere yattı. Mücadelelerinden dolayı kutluyorum ama sanki üç gün önce rakibimiz maç oynamış gibiydi. Maçta 6 kişiye kramp girdi. Aslında 3 gün önce maç oynayan bizdik. Kramp girecekse Galatasaraylı futbolculara girmeliydi. Ancak maç içinde bu çok fazla kullanıldı. Bunun dışında 1 puan alan rakibimizi tebrik ediyorum. Kendi açımızdan da en kötü sonlandırma istatistiğini yaşadığımız gündü. 10 tane net pozisyon kaçırmışız. Çok ürettik, az pozisyon vermemize rağmen kalemizde 2 gol gördük. Bizim gibi bir takımın ne olursa olsun, maç oynatılmamaya çalışılsa bile bu golleri atarak kazanması gerekirdi. Takımıma güveniyorum. Eksiklerimiz var." ifadelerini kullandı.
İki takımın karşı karşıya geldiği mücadele uzatma dakikalarıyla birlikte toplam 107 dakika 54 saniye sürdü.
Topun oyunda kaldığı süre ise 48 dakika 59 saniyede kaldı. Karşılaşmada 58 dakika 55 saniye oynanmayan süre olarak göze çarptı.
Galatasaray - Eyüpspor maçında;
İlk Yarı Uzatma Dakikaları: 8 dakika 50 Saniye
İkinci Yarı Uzatma Dakikaları: 9 dakika 4 Saniye
Toplam Uzatma Dakikaları: 17 dakika 54 Saniye
Toplam Oynanan Süre: 107 Dakika 54 Saniye
Topun Oyunda Kalma Süresi: 48 dakika 59 Saniye
Topun Oyunda Olmadığı Süre: 58 Dakika 55 Saniye
OKAN BURUK NE DEDİ?
Karşılaşma sonrası Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, topun oyunda kalma süresiyle ilgili hakeme tepki gösterdi.
Okan Buruk yaptığı açıklamada, "Geçen hafta Bodrum FK maçının ilk yarısında top oyunda 21 dakika kalmıştı. Maçların çoğu oynanmadan geçiyor. Bu bir alışkanlık ama hakemlerin buna izin vermemesi gerekiyor. Herhalde mevcut sistem içinde hakemlere ilk öğretilen oyunu yavaşlatmaları. Onlara, 'Oyun ne kadar yavaş olursa avantajınıza.' diyorlar herhalde. Eyüpspor'da 8-9 kişi yere yattı. Mücadelelerinden dolayı kutluyorum ama sanki üç gün önce rakibimiz maç oynamış gibiydi. Maçta 6 kişiye kramp girdi. Aslında 3 gün önce maç oynayan bizdik. Kramp girecekse Galatasaraylı futbolculara girmeliydi. Ancak maç içinde bu çok fazla kullanıldı. Bunun dışında 1 puan alan rakibimizi tebrik ediyorum. Kendi açımızdan da en kötü sonlandırma istatistiğini yaşadığımız gündü. 10 tane net pozisyon kaçırmışız. Çok ürettik, az pozisyon vermemize rağmen kalemizde 2 gol gördük. Bizim gibi bir takımın ne olursa olsun, maç oynatılmamaya çalışılsa bile bu golleri atarak kazanması gerekirdi. Takımıma güveniyorum. Eksiklerimiz var." ifadelerini kullandı.