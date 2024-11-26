Galatasaray eski sisteme dönüyor!

Icardi'nin yokluğunda 3 stoper ve 2 santrforlu oyunu tekrar deneyen Okan Buruk, ortaya çıkan tablodan memnun kalmadı. Aslan'ın hocası eski sistem olan 4-2-3-1'e geri dönüyor, ileride yine Osimhen tek başlayacak, Yunus kanada, Mertens forvet arkasına geçecek.

Haber; Fanatik, Fotoğraf; AA
Sporx'e ücretsiz abone ol,ilk bilen sen ol!
Galatasaray eski sisteme dönüyor!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
26 Kasım 2024 08:48
Son güncelleme 26 Kasım 2024 08:49
Mauro Icardi'nin sezonu kapatmasına rağmen Bodrum ile oynanan iç saha maçında yine 3-4-1-2 düzeniyle takımını sahaya süren teknik direktör Okan Buruk, ortaya çıkan tablodan hiç memnun kalmadı. Takımının oyun olarak geriye gittiğini düşünen Buruk, sisteme anında müdahale ederek tekrar 4-2-3-1'e dönme kararı aldı.

Buruk, elinde ideal kadrosu olduğu sürece ileri uçta Osimhen'i tek oynatacak, arkasında Mertens'i, kanatlarda ise Yunus, Barış veya Sallai'den ikisini başlatacak. Okan hocanın en memnun olduğu yer olan Torreira ve Sara merkezinde bir değişiklik olmayacak.

TAKVİYELER OLACAK

Savunmanın göbeğinde Abdülkerim-Sanchez tandeminden vazgeçmeyi düşünmeyen Buruk, duruma göre sağ bekte Kaan'ı, solda da Jakobs'u oynatmayı planlıyor. Jakobs'un sakatlığı nedeniyle de bu pozisyonda Jelert ve Berkan arasında bir tercih yapılacak. Oyuna sonradan girdiği maçlarda fileleri havalandırmayı başaran Batshuayi ise hocanın en önemli hücum kozlarından biri olacak. Aslan'ın hocası, sezonun ilk bölümünde beklediği verimi alamadığı bazı oyuncuları yollayarak yerlerine yeni takviyeler yapılmasını istiyor. 

 
Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

Enetpulse
Anadolu Ajans?
IAB
App Store
Google Play
App Gallery